الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية بمدينة الكرك الأردنية

القاهرة (أ ش أ)

أدانت جامعة الدول العربية الهجمات الإرهابية المسلحة التى وقعت بمدينة الكرك الأردنية، مستهدفة دوريات أمنية، الأمر الذى أسفر عن وقوع العديد من الضحايا من المدنيين ورجال الأمن ما بين قتلى ومصابين.

وأكدت الجامعة العربية - فى بيان لها باسم أمينها العام أحمد أبوالغيط - مساندتها لقيادة وحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية فى مواجهة هذه الهجمات النكراء، معربا عن خالص تعازيه لهم ولأسر الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأوضحت الجامعة أن هذه الجرائم الشنيعة تأتى لتلقى الضوء مجددا على حجم الخطر الكبير الذى يمثله الإرهاب على أمن واستقرار المجتمعات وتهديده المتزايد لأرواح الأبرياء، الأمر الذى يستلزم بذل كل الجهد المطلوب لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية، وأيضا مع الدول الأخرى، لمواجهة مثل هذه الأخطار والتهديدات والقضاء عليها فى أسرع وقت ممكن.