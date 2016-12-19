أخبار عاجلة

الأخبار - " يويفا " يعزز إجراءات الأمن بدوري الأبطال بعد الهجوم على حافلة دورتموند -
ملاعب ONsport - رئيس الزمالك لـ إيناسيو: الحظ يتخلى عن الفريق -
ملاعب ONsport: القائمة الأفريقية للأهلي تؤجل بيع معلول إلى يناير -
أهم خطوات العناية بجمال اليدين -
الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية بمدينة الكرك الأردنية

Google+ Print
الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية بمدينة الكرك الأردنية الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية بمدينة الكرك الأردنية

>القاهرة (أ ش أ)

أدانت جامعة الدول العربية الهجمات الإرهابية المسلحة التى وقعت بمدينة الكرك الأردنية، مستهدفة دوريات أمنية، الأمر الذى أسفر عن وقوع العديد من الضحايا من المدنيين ورجال الأمن ما بين قتلى ومصابين.

وأكدت الجامعة العربية - فى بيان لها باسم أمينها العام أحمد أبوالغيط - مساندتها لقيادة وحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية فى مواجهة هذه الهجمات النكراء، معربا عن خالص تعازيه لهم ولأسر الضحايا، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأوضحت الجامعة أن هذه الجرائم الشنيعة تأتى لتلقى الضوء مجددا على حجم الخطر الكبير الذى يمثله الإرهاب على أمن واستقرار المجتمعات وتهديده المتزايد لأرواح الأبرياء، الأمر الذى يستلزم بذل كل الجهد المطلوب لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية، وأيضا مع الدول الأخرى، لمواجهة مثل هذه الأخطار والتهديدات والقضاء عليها فى أسرع وقت ممكن.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365