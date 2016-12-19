الليلة.. عرض فيلم«البر الغربى من النيل» ببرنامج «إتفرج يا سلام»

يُعرض برنامج “اتفرج يا سلام”، الفيلم التسجيلي القصير “البر الغربي من النيل”، للمخرجه سارة حجازى، في السابعة والربع مساء اليوم الاثنين على القناة الثانية بالتليفزيون المصري.

> الفيلم إنتاج 2015، سيناريو وإنتاج “سارة” ، ويحكي قصة شاب تصور أن ترويج القطع الأثرية سينتشله من الفقر، قبل أن يكتشف انه وقع ضحية لمافيا تتاجر في الآثار المنهوبة، وشارك العمل في المسابقة الرسمية للفيلم القصير في مهرجان “مالمو” بالسويد، والمسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر،بالإضافة لعدد من المهرجانات في البرتغال ومالطا.

> برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب ،إخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة ،وإلقاء الضوء على مضمونها،مع مناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.