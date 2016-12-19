ملكة جمال بورتوريكو تفوز بلقب Miss World 2016

إنطلقت مساء اليوم 18 ديسمبر-كانون الأول، مسابقة انتخاب ملكة جمال العالم للعام 2016، في منتجع MGM National Harbor في ميريلاند Maryland بالولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بتتويج ملكة جمال بورتوريكو Stephanie Del Valle بلقب Miss World 2016.

الحفل الذي سيذاع ليلة 25 ديسمبر، بالتزامن مع عيد الكريسماس، عبر قناة E!، تنافست خلاله 117 شابة من جميلات العالم.

وشاركت في الإحتفال، ملكة جمال العالم 2015، الإسبانية Mireia Lalaguna، التي سلمت التاج الى الفائزة الجديدة باللقب.

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