بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى وماتريكس جروب لإقامة معارض "اسعد مصرى"

وأكد الدكتور حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، خلال المؤتمر الصحفى، أنه سعيد بتوقيع برتوكول تعاون مع شركة يمثلها شاب مصرى، متمنيا أن يكون ذلك بداية لتعاون مثمر مع الشباب، موضحا أن الدولة تعتمد على الشباب فى تلك الفترة ممن يملكون قدرة على العمل من أجل البلد والشعب المصرى.

من جهته قال الدكتور محمد على عبد الصمد، رئيس مجلس إدارة شركة ماتريكس جروب، إن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، يضعه أمام مسئولية كبيرة، وسيعمل على أن يكون هناك تنويع فى التعامل وقدرة على إبراز دور الإنتاج الحربى ومنتجاته فى كافة المحافظات، ويأتى توقيع البروتوكول إيمانا من وزارة الإنتاج الحربى بضرورة دعم وتشجيع المنتج المصرى ورفع العبء عن كاهل المواطن فى الوصول والتعرف على الصناعة المصرية.

ويهدف البروتوكول إلى توزيع منتجات شركات الإنتاج الحربى من (السلع المعمرة والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية إضافة إلى الأثاث الخشبى اللازم لتجهيزات القرى السياحية والمدارس) لكافة أنحاء الجمهورية من خلال سلسلة من منافذ البيع باسم "إسعد مصرى".