إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

كتبت-رحاب نبيل



> شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، اليوم الإثنين، 6 رحلات طيران دولية لعدم جدواها اقتصاديا لقلة عدد الركاب.

وأفادت مصادر ملاحية، أن سلطات المطار تلقت إخطارين من الشركة المصرية العالمية بإلغاء رحلتيها إلى ينبع 112 و106 ، كما ألغت شركة النيل للطيران رحلتيها إلى ينبع113 و103 ، لعدم جدواها اقتصاديا.

كما تلقت سلطات المطار، إخطارا من شركة نسمة للطيران السعودية، بإلغاء رحلتها 130المتجهة إلى الطائف، كما ألغت الخطوط العراقية رحلتها 102المتجهة إلى بغداد.

وأفادت المصادر أنه تم التنسيق بين مكاتب الطيران وسلطات الطيران لسفر الركاب على متن رحلات أخرى.