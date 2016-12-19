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إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

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إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

>كتبت-رحاب نبيل


> شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، اليوم الإثنين، 6 رحلات طيران دولية لعدم جدواها اقتصاديا لقلة عدد الركاب.

وأفادت  مصادر ملاحية، أن سلطات المطار تلقت إخطارين من الشركة المصرية العالمية بإلغاء رحلتيها إلى ينبع 112 و106 ، كما ألغت شركة النيل للطيران رحلتيها إلى ينبع113 و103 ، لعدم جدواها اقتصاديا.

كما تلقت سلطات المطار، إخطارا من شركة نسمة للطيران ، بإلغاء رحلتها 130المتجهة إلى الطائف، كما ألغت الخطوط العراقية رحلتها 102المتجهة إلى بغداد.

وأفادت المصادر أنه تم التنسيق بين مكاتب الطيران وسلطات الطيران لسفر الركاب على متن رحلات أخرى.

 


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مصر 365

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