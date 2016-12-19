أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
السفيرة عزيزة - أكاديمية البحث العلمي تحتفل بالفائزين في معرض جينيف الدولي للإبتكار -
السفيرة عزيزة - مينا سامي " طالب بكلية حقوق " ... مخترع موتور سيارة يعمل بدون وقود -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت - الأربعاء 12-4-2017 -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل " خريج كلية تجارة " ... إخترع نظام إطفاء من خلال طيارة رباعية -
«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بشرم الشيخ -
«الداخلية» توضح حقيقة انفجار الجيزة وتحذر المواقع الإخبارية -
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري -
الاجتماعي للتنمية: 854 قرضا للمشروعات الصغيرة الزراعية -
«إسكان النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يستقبل اليوم وزيرى خارجية تونس ولبنان

Google+ Print
الرئيس السيسى يستقبل اليوم وزيرى خارجية تونس ولبنان الرئيس السيسى يستقبل اليوم وزيرى خارجية تونس ولبنان

>كتب محمد الجالى

 

 

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم الإثنين،  وزير الشؤون الخارجية التونسية، خميس الجهيناوى.

 

ومن المنتظر، أن يبحث اللقاء القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا عملية السلام فى "الشرق الأوسط" والأزمة السورية، وتطورات الوضع فى كل من ليبيا والعراق، والمناطق الأخرى التى تشهد أزمات، بالإضافة إلى عدد من القضايا المرتبطة بالأمن مثل مكافحة الإرهاب والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة.

كما يستقبل الرئيس السيسى، وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، وكذلك تطورات الأوضاع فى سوريا والمنطقة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365