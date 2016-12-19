الرئيس السيسى يستقبل اليوم وزيرى خارجية تونس ولبنان

كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم الإثنين، وزير الشؤون الخارجية التونسية، خميس الجهيناوى.

ومن المنتظر، أن يبحث اللقاء القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا عملية السلام فى "الشرق الأوسط" والأزمة السورية، وتطورات الوضع فى كل من ليبيا والعراق، والمناطق الأخرى التى تشهد أزمات، بالإضافة إلى عدد من القضايا المرتبطة بالأمن مثل مكافحة الإرهاب والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة.

كما يستقبل الرئيس السيسى، وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، وكذلك تطورات الأوضاع فى سوريا والمنطقة.