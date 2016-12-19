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اليوم.. المقاصة يسعى لمواصلة الانتصارات أمام التعدين

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اليوم.. المقاصة يسعى لمواصلة الانتصارات أمام التعدين اليوم.. المقاصة يسعى لمواصلة الانتصارات أمام التعدين

>أسماء عمر

يلنقى المقاصة مع النصر للتعدين في الثالثة عصر اليوم الاثنين على استاد أسوان في ختام منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

 

 ويدخل المقاصة اللقاء في المركز الثاني برصيد 34 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر عقب تعثر الأخير أمام إنبي في المباراة التي إنتهت بالتعادل السلبي وحقق المقاصة الانتصار ال 11 له في بطولة الدوري لهذا العام علي حساب طلائع الجيش بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما على استاد الفيوم ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث سجل أحمد عبد الظاهر هدف اللقاء الوحيد.

 

بينما يدخل التعدين اللقاء في المركز ال 16 برصيد 9 نقاط  وبفارق نقطتين فقط عن أسوان الذي يحتل المركز الأخير في  ترتيب جدول المسابقة ويسعي التعدين من خلال اللقاء للخروج بأقل الخسائر أمام المقاصة وخطف نقطة من وصيف الدوري والإبتعاد عن منطقة الخطر .


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