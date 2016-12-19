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مكتبة الإسكندرية تعقد جلسة عن شعر "بوب ديلان" غدا

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مكتبة الإسكندرية تعقد جلسة عن شعر "بوب ديلان" غدا مكتبة الإسكندرية تعقد جلسة عن شعر "بوب ديلان" غدا

>الإسكندرية جاكلين منير

تقيم مكتبة الإسكندرية جلستها الشهرية للقراءة الشعرية باللغة الإنجليزية، غدا الثلاثاء، حيث سيقوم المشاركون بقراءة مختارات من شعر بوب ديلان.

يأتى تنظيم هذه القراءات بشكل دورى عقب النجاح الذى حققته جلسات القراءة المسرحية من ناحية، وملاحظة الاهتمام المتزايد بالشعر من جانب الجمهور وزيادة استفساراته عن الأنشطة الأدبية من ناحية أخرى، حيث تهدف تلك الفعاليات إلى تعريف الجمهور بالأعمال الأدبية والشعرية الهامة فى قالب اجتماعى مشوق.

وتقوم جلسات قراءة الشعر بالتركيز بشكل أكبر على الإلقاء، كما يتم إلقاء الضوء على البيئة الأدبية والاجتماعية التى نشأت فيها القصيدة.


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