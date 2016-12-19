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نيابة الدقى تستمع اليوم لأقوال متهمة بتزوير شهادة دكتوراه

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نيابة الدقى تستمع اليوم لأقوال متهمة بتزوير شهادة دكتوراه نيابة الدقى تستمع اليوم لأقوال متهمة بتزوير شهادة دكتوراه

>كتب سليم على

تستمع نيابة الدقى، برئاسة المستشار عبدالله المهدى، اليوم، إلى أقوال "س.ع" خبيرة طاقة المكان "الفونغ شوى"، فى بلاغ يتهمها بتزوير شهادة من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، والتى تزعم فيها حصولها على درجتى الماجيستير والدكتوراه فى مجال علم الميتافيزيقا والحضارات القديمة وشهادة الماستر فى طاقة المكان "الفونغ شوى".

جاء ذلك بعد أن أنشأت المتهمة أكاديمية تحمل اسمها بناء على ما زعمت ودرست معلومات مغلوطة، وبالاستعلام الرسمى المباشر من الجامعة المذكورة، أفادت بعدم وجود هذا الاسم لديها، وأن الشهادات مزورة، وتبين أن المدعوة أذاعت أخبارا ومعلومات كاذبة تعمل على زعزعة الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعى.

كما قامت خبيرة المكان فى الفترة الأخيرة بسب وقذف والتشهير بعائلة صاحبة البلاغ الدكتورة مها العطار، والتى استغلت معلومات عنها فى خبرتها بهذا المجال، وقامت بنسبها إلى نفسها بدون وجه حق، وحددت النيابة جلسة 19 ديسمبر الجارى لسماع أقوالها.


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