خطوات بسيطة تحمى العين من "المياه الزرقاء" أهمها ممارسة الرياضة

كتبت نهى طارق

ارتفاع ضغط الدم، حالة مرضية خطيرة وتركها بدون علاج يتسبب فى الإصابة بالمياه الزرقاء على العين، وفقدان البصر الدائم فى كثير من الحالات، وهناك بعض الخطوات البسيطة التى تساعد على التخلص من هذه الحالة، والتى رصد بعضها موقع Preventionومنها:

1- خفض مستويات الأنسولين فى الجسم

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل السمنة والسكر وارتفاع ضغط الدم وغالبا يعانون من مقاومة أجسامهم للأسنولين الأمر الذى يتسبب فى حدوث ارتفاع ضغط الدم.

ولحل هذه المشكلة ينصح المرضى بتجنب بعض الأطعمة التى يمكن أن تؤدى إلى زيادة مفاجئة فى مستويات الأنسولين مثل السكر والخبز والمكرونة والبطاطس.

2- ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة بانتظام يساعد على خفض مستويات الأنسولين فى الجسم وبالتالى حماية العين من ارتفاع ضغط الدم فى العين.

3- الحصول على أوميجا – 3

حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) هو نوع من أحماض أوميغا 3 الأحماض الدهنية التى تحافظ على وظائف الشبكية ويمنع الإصابة بضغط العين.

يمكن الحصول على هذا النوع من الحمض من الأسماك الدهنية الباردة مثل السلمون والتونة والسردين والمحار وسمك الرنجة.

4- تناول الأطعمة التى تحتوى على اللوتين وزياكسانثين

لوتين وزياكسانثين والكاروتينات تعمل كمضادات للأكسدة التى تحمى الجسم من الجذور الحرة، هذه الجذور الحرة تضعف الجهاز المناعى و يمكن أن تؤدى للإصابة وتلف الأعصاب البصرية.

لوتين وزياكسانثين أيضا يساعدان على خفض ضغط العين عن طريق الحد من الضرر التأكسدى حول العصب البصرى، وتشمل الأطعمة التى تحتوى على مصادر كبيرة للوتين وزياكسانثين، اللفت والسبانخ والكرنب وصفار البيض.