أخبار عاجلة

الأخبار - " يويفا " يعزز إجراءات الأمن بدوري الأبطال بعد الهجوم على حافلة دورتموند -
ملاعب ONsport - رئيس الزمالك لـ إيناسيو: الحظ يتخلى عن الفريق -
ملاعب ONsport: القائمة الأفريقية للأهلي تؤجل بيع معلول إلى يناير -
أهم خطوات العناية بجمال اليدين -
الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الننى ورمضان صبحى والمحمدى ينضمون للمنتخب ٥ يناير

Google+ Print
الننى ورمضان صبحى والمحمدى ينضمون للمنتخب ٥ يناير الننى ورمضان صبحى والمحمدى ينضمون للمنتخب ٥ يناير

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

يصل الثلاثي محمد النني ورمضان صبحي وأحمد المحمدي المحترفون في الدوري الإنجليزي إلى القاهرة يوم ٤ يناير على أن ينضموا لمعسكر يوم ٥ من نفس الشهر استعدادا لأمم افريقيا بالجابون، التي تنطلق ١٤ يناير المقبل نظرا لارتباط أنديتهم الإنجليزية بمباريات في الدوري يومي 2 و3 يناير المقبل.

كان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة هيكتور كوبر، أعلن قائمة اللاعبين المحترفين التى تضم ١١ لاعبا للانضمام للمعسكر القادم، استعدادا للمشاركة فى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالجابون خلال الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير القادم.

وأرسل اليوم الاتحاد المصرى لكرة القدم الأندية الأوربية والعربية المحترف بها اللاعبون المصريون خطابات لاستدعائهم وتضم القائمة كلا من : أحمد المحمدى (( هال سيتى الانجليزى)) و محمد عبد الشافى (( اهلى جدة السعودى)) و محمد الننى ((أرسنال الانجليزى)) و محمد صلاح (( روما الإيطالى)) و عمر جابر (( بازل السويسرى)) و أحمد حسن كوكا (( سبورتنج براجا البرتغالى)) و محمود كهرباء (( اتحاد جدة السعودى)) و محمود تريزيجيه (( رويال موسكرون البلجيكى)) ورمضان صبحى (( ستوك سيتى الانجليزى)) وكريم حافظ (( راسينج دو لون الفرنسى)) وعمرو وردة (( بانيتوليكوس اليونانى)).


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي