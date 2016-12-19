الننى ورمضان صبحى والمحمدى ينضمون للمنتخب ٥ يناير

كتب محمد مراد - حاتم رضا

يصل الثلاثي محمد النني ورمضان صبحي وأحمد المحمدي المحترفون في الدوري الإنجليزي إلى القاهرة يوم ٤ يناير على أن ينضموا لمعسكر المنتخب يوم ٥ من نفس الشهر استعدادا لأمم افريقيا بالجابون، التي تنطلق ١٤ يناير المقبل نظرا لارتباط أنديتهم الإنجليزية بمباريات في الدوري يومي 2 و3 يناير المقبل.

كان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم بقيادة هيكتور كوبر، أعلن قائمة اللاعبين المحترفين التى تضم ١١ لاعبا للانضمام للمعسكر القادم، استعدادا للمشاركة فى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالجابون خلال الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير القادم.

وأرسل اليوم الاتحاد المصرى لكرة القدم الأندية الأوربية والعربية المحترف بها اللاعبون المصريون خطابات لاستدعائهم وتضم القائمة كلا من : أحمد المحمدى (( هال سيتى الانجليزى)) و محمد عبد الشافى (( اهلى جدة السعودى)) و محمد الننى ((أرسنال الانجليزى)) و محمد صلاح (( روما الإيطالى)) و عمر جابر (( بازل السويسرى)) و أحمد حسن كوكا (( سبورتنج براجا البرتغالى)) و محمود كهرباء (( اتحاد جدة السعودى)) و محمود تريزيجيه (( رويال موسكرون البلجيكى)) ورمضان صبحى (( ستوك سيتى الانجليزى)) وكريم حافظ (( راسينج دو لون الفرنسى)) وعمرو وردة (( بانيتوليكوس اليونانى)).