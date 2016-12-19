القبض على عامل أثناء عودته من ليبيا هارب من حكم بالحبس فى قضية حيازة سلاح

مطروح – حسن مشالى

ألقت مباحث منفذ السلوم القبض على عامل من الإسكندرية، أثناء إنهاء إجراءات عودته من ليبيا، حيث تبين أنه محكوم عليه بالسجن 3 سنوات لاتهامه فى قضية حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطارًا بأنه ورد لقسم شرطة السلوم، من منفذ السلوم محضرًا بضبط " تامر أ م " عامل، مقيم بمنيا البصل فى الإسكندرية، أثناء إنهاء إجراءات وصوله للبلاد قادمًا من ليبيا، وبالكشف عنه جنائيًا تبين أنه مطلوب فى القضية رقم 10373 لسنة 2015 جنايات منيا البصل "سلاح" والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض المتهم على النيابة العامة.