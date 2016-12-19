أخبار عاجلة

الأخبار - " يويفا " يعزز إجراءات الأمن بدوري الأبطال بعد الهجوم على حافلة دورتموند -
ملاعب ONsport - رئيس الزمالك لـ إيناسيو: الحظ يتخلى عن الفريق -
ملاعب ONsport: القائمة الأفريقية للأهلي تؤجل بيع معلول إلى يناير -
أهم خطوات العناية بجمال اليدين -
الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عامل أثناء عودته من ليبيا هارب من حكم بالحبس فى قضية حيازة سلاح

Google+ Print
القبض على عامل أثناء عودته من ليبيا هارب من حكم بالحبس فى قضية حيازة سلاح القبض على عامل أثناء عودته من ليبيا هارب من حكم بالحبس فى قضية حيازة سلاح

>مطروح – حسن مشالى

ألقت مباحث منفذ السلوم القبض على عامل من الإسكندرية، أثناء إنهاء إجراءات عودته من ليبيا، حيث تبين أنه محكوم عليه بالسجن 3 سنوات لاتهامه فى قضية حيازة سلاح نارى بدون ترخيص. 

وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطارًا بأنه ورد لقسم شرطة السلوم، من منفذ السلوم محضرًا بضبط " تامر  أ  م " عامل،  مقيم بمنيا البصل فى الإسكندرية، أثناء إنهاء إجراءات وصوله للبلاد قادمًا من ليبيا، وبالكشف عنه جنائيًا تبين أنه مطلوب فى القضية رقم 10373 لسنة 2015 جنايات منيا البصل "سلاح" والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض المتهم على النيابة العامة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365