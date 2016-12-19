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كوب من عصير البنجر يوميًا يحمى الجنين من العيوب الخلقية

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كوب من عصير البنجر يوميًا يحمى الجنين من العيوب الخلقية كوب من عصير البنجر يوميًا يحمى الجنين من العيوب الخلقية

>كتبت نهى طارق

عصير البنجر يتميز بالعديد من الفوائد التى قد لا يعرفها الكثيرون، فله تأثير إيجابى للتخلص من سموم الكبد ومضاد قوى للسرطان، ورصد موقع Prevention  بعض الفوائد الصحية منها:

1-  مضاد للسرطان

أظهرت الأبحاث أن البنجر يخفض تشكيلات الورم فى مختلف الأعضاء، كما أن له تأثير فعال فى علاج سرطانات البنكرياس والثدى والبروستاتا كما أنه غنى بالمواد المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

2- يزيل السموم من الكبد

 ثبت أن العناصر الغذائية فى البنجر تساعد على إزالة السموم من الجسم لأن به نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تساعد على تخليص الجسم من الفضلات والسموم كما أنه يعزز الجهاز المناعى.

3-  يساعد على علاج الإمساك

البنجر به نسبة عالية من الألياف التى تدعم حركات الأمعاء.

4. البنجر يساعد على حماية الجنين من العيوب الخلقية

البنجر به نسبة عالية من فيتامين C والألياف والبوتاسيوم والمنغنيز وهذه المعادن ضرورية حيوية لصحة وظائف الأعصاب والعضلات والعظام والكلى والبنكرياس والكبد كما أنه يحتوى على حامض الفوليك فيتامين ب ويمكن أن يقلل من خطر العيوب الخلقية.

5- يخفض ضغط الدم

شرب عصير البنجر يمكن أن يخفض مستويات ضغط الدم خلال بضع ساعات، فالنترات الموجودة فى البنجر تتحول إلى أكسيد النيتريك فى الجسم الأمر الذى يساعد على توسيع الأوعية الدموية ويساعد على تخفيض ضغط الدم.

6. التقليل من التهابات

كثير من الأمراض المزمنة تبدأ بالتهابات الجسم، فالبيتين الموجود فى البنجر يحمى الخلايا والبروتينات والأنزيمات من الإجهاد كما يعمل على محاربة الالتهابات مما يساعد على منع العديد من الأمراض المزمنة.

 


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