اليوم.. أسوان يسعى لنسيان جراح الإسماعيلى أمام ذئاب الجبل

أسماء عمر

يستضيف اليوم ستاد برج العرب لقاء أسوان والمقاولون العرب في تمام الساعة السابعة مساء في ختام منافسات الجولة ال16 من مسابقة الدوري العام .

ويدخل الفريق الأسواني اللقاء عقب تلقيه هزيمة ثقيلة من الإسماعيلي في مفاجأة الجولة ال15 خاصة بعد تقديم أسوان أداء متميزا أمام الزمالك في مباراة سابقة، لينتهي اللقاء بفوز الدراويش ب5 أهداف نظيفة ويتوقف رصيد أسوان عن النقطة 7 يحتل بها المركز ال18 والأخير بجدول المسابقة .

ويسعي أسوان بقيادة مدربه محمد عامر لنسيان هزيمة الإسماعيلى أمام المقاولون العرب وتحقيق نتيجة إيجابية يبتعد بها عن منطقة الخطر قبل نهاية الدور الأول .

بينما يحتل المقاولون العرب المركز التاسع برصيد 21 نقطة متقدما علي الدراويش في ترتيب جدول المسابقة بنقطة واحدة بعد تعادله مع فريق الداخلية في مباراة مثيرة حتي الدقائق الأخيرة ويأمل المقاولون العرب في تعميق جراح الفريق الأسواني وحصد النقاط الثلاث ليضمن تفوقه علي الإسماعيلي في جدول المسابقة .