أخبار عاجلة

الأخبار - " يويفا " يعزز إجراءات الأمن بدوري الأبطال بعد الهجوم على حافلة دورتموند -
ملاعب ONsport - رئيس الزمالك لـ إيناسيو: الحظ يتخلى عن الفريق -
ملاعب ONsport: القائمة الأفريقية للأهلي تؤجل بيع معلول إلى يناير -
أهم خطوات العناية بجمال اليدين -
الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على معاون محكمة حاول دخول كنيسة مارى جرجس بسوهاج منتحلاً صفة سيادية

Google+ Print
القبض على معاون محكمة حاول دخول كنيسة مارى جرجس بسوهاج منتحلاً صفة سيادية القبض على معاون محكمة حاول دخول كنيسة مارى جرجس بسوهاج منتحلاً صفة سيادية

>سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج برئاسة الرائد أحمد المراغى، رئيس مباحث القسم من إلقاء القبض على معاون خدمة بمحكمة سوهاج الابتدائية، ويقيم بدائرة القسم، حال محاولته دخول كنيسة مارى جرجس بسوهاج لتقديم التهنئة مدعيًا أنه يعمل فى جهة سيادية.

 

وكان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بتمكن الخدمة الأمنية المعينة على كنيسة مارى جرجس دائرة قسم ثان من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة جهة سيادية. وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد المراغى، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج. بميدان الثقافة دائرة القسم، ضبط "حسين.ع.ع.إ"، 54 سنة، معاون خدمة بمحكمة سوهاج الابتدائية، ويقيم دائرة القسم، حال محاولته دخول الكنيسة لتقديم التهنئة مدعياً أنه يعمل فى جهة سيادية.

 

وبتفتيش المتهم وقائيًا عثر بحوزته على بعض العقاقير الطبية الخاصة بعلاج أمراض المخ والأعصاب، وتم التنسيق وإدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 57 أحوال القسم بتاريخ اليوم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهم وعرضه برفقة تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365