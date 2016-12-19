القبض على معاون محكمة حاول دخول كنيسة مارى جرجس بسوهاج منتحلاً صفة سيادية

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج برئاسة الرائد أحمد المراغى، رئيس مباحث القسم من إلقاء القبض على معاون خدمة بمحكمة سوهاج الابتدائية، ويقيم بدائرة القسم، حال محاولته دخول كنيسة مارى جرجس بسوهاج لتقديم التهنئة مدعيًا أنه يعمل فى جهة سيادية.

وكان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بتمكن الخدمة الأمنية المعينة على كنيسة مارى جرجس دائرة قسم ثان من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة جهة سيادية. وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد المراغى، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج. بميدان الثقافة دائرة القسم، ضبط "حسين.ع.ع.إ"، 54 سنة، معاون خدمة بمحكمة سوهاج الابتدائية، ويقيم دائرة القسم، حال محاولته دخول الكنيسة لتقديم التهنئة مدعياً أنه يعمل فى جهة سيادية.

وبتفتيش المتهم وقائيًا عثر بحوزته على بعض العقاقير الطبية الخاصة بعلاج أمراض المخ والأعصاب، وتم التنسيق وإدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 57 أحوال القسم بتاريخ اليوم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهم وعرضه برفقة تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.