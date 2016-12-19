مدير الأحوال المدنية: تشغيل 500 مكتب بريد جديد لاستخراج الوثائق الرسمية

كتب محمود عبد الراضى

أعلن اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، تشغيل 500 مكتب بريد جديد آخر الأسبوع المقبل لاستخراج الوثائق الرسمية: "بطاقات الرقم القومى، وشهادات الميلاد، ووثائق الزواج، وشهادات الوفاة"، ليصل عدد مكاتب البريد المتصلة بالأحوال المدنية إلى 1000 مكتب بعد تشغيل 500 أمس، على أن يصل مجموع مكاتب البريد التى تقدم الأوراق الثبوتية للمواطنين لـ4 آلاف مكتب خلال شهر ونصف.

وأوضح اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأحوال المدنية والبريد، حيث يعد أكبر ربط إلكترونى بين جهتين حكوميتين، وبمقتضى هذا الربط والتعاون، يستطيع المواطن استخراج بطاقات الرقم القومى ووثيقة الزواج والطلاق وشهادة الميلاد، وكل الأوراق الثبوتية من خلال مكاتب البريد، حيث يهدف ذلك إلى تخفيف الزحام على مقار السجلات المدنية، ويوفر خدمات سريعة وعاجلة للمواطنين، وسيتم بموجبه الربط مع 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وسنبدأ بـ500 مكتب بينها 270 بالقاهرة، كمرحلة أولى، على أن يتم العمل بباقى المكاتب لاحقا فى أسرع وقت.