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الإسماعيلى يدرس منح حمد الضوء الأخضر للرحيل نهاية الموسم

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الإسماعيلى يدرس منح حمد الضوء الأخضر للرحيل نهاية الموسم الإسماعيلى يدرس منح حمد الضوء الأخضر للرحيل نهاية الموسم

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

تتجه النية داخل نادى الإسماعيلى إلى عرض محمود حمد للبيع أو منحه الاستغناء الخاص به بنهاية الموسم حال استمرار مشاكله في صفوف الفريق الأصفر بعدما افتعل اللاعب أكثر من مشكلة وكان خلال الموسم الماضى والموسم الحالي وكان آخرها الأزمة التي افتعلها مع زميله بصفوف الدراويش وليد عطية.

وكان محمود حمد قريبا من الرحيل عن صفوف الدراويش في بداية الموسم الجارى وكان مصير بقائه مثار خلاف بين خالد القماش المدير الفنى الأسبق ومجلس الإدارة السابق برئاسة العميد محمد أبو السعود، قبع أن يكون القرار استمراره في صفوف الدراويش ومع ذلك لم تنته مشاكل اللاعب وظل بعيدا عن حسابات الدراويش منذ بداية الموسم الجارى.


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