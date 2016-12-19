ضبط هارب من "المؤبد" وبحوزته مواد مخدرة بالأميرية

كتب عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث قسم الأميرية من ضبط عاطل هارب من تنفيذ حكم السجن المؤبد فى اتهامه بحيازة مخدرات، وضبطوا بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط "وائل.س" 45 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 3172 / 3462 لسنة 2011 الأميرية " مخدرات "، والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

على الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 600 جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، مبلغ 1200 جنيه، وسلاح ابيض ".

وبمناقشته أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والسلاح للدفاع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.