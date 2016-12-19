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السيطرة على حريق بسوق الشلاتين التجارى بعد التهام النيران محتويات 4 محلات

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السيطرة على حريق بسوق الشلاتين التجارى بعد التهام النيران محتويات 4 محلات السيطرة على حريق بسوق الشلاتين التجارى بعد التهام النيران محتويات 4 محلات

>البحر الأحمر - عماد عرفة

سيطرت قوات الحماية المدنية منذ قليل بمدينة الشلاتين على حريق هائل شب بالمحلات التجارية بالسوق التجارى بمدينة الشلاتين بعد التهامه 4 محلات تجارية دون وقوع خسائر بشرية.

 

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية يفيد نشوب حريق بالسوق التجارى بمدينة الشلاتين، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق بعد التهام النيران ل 4 محلات تجارية دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وجار معرفة سبب الحريق وإخطار النيابة العامة؛ ويذكر أن سوق الشلاتين التجارى يمتلك المئات من المحلات التجارية المصنوعة من الألواح الخشبية، وقد شهد العام الماضى حريقا ضخما التهم العشرات من المحلات التجارية به دون خسائر بشرية.


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