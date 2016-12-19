وزراء خارجية مجموعة "بينولكس" يبدأون زيارة لكردستان العراق

أربيل أ ش أ

وصل إلى أربيل - عاصمة إقليم كردستان العراق - الأحد وزراء خارجية مجموعة "بينولكس" التى تضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج ، قادمين من العاصمة العراقية (بغداد).

وكان فى استقبال وزراء خارجية البينولكس - بمطار أربيل الدولى - رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزانى ، ومن المقرر أن يلتقى رئيس الإقليم مسعود البارزانى الوزراء الثلاثة اليوم الإثنين.

يذكر أن وزراء خارجية الدول الثلاث ، أكدوا لرئيس الوزراء العراقى استمرار دعمهم للعراق فى حربه ضد الإرهاب واستعداد دول المجموعة للمساعدة فى إعادة استقرار المدن المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابى وتدريب القوات المسلحة والمساعدة بخبراتها فى مجال توفير فرص العمل.