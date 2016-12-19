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"قطاع حماية وتطوير النيل" يشن حملة كبرى لإزالة التعديات بالجيزة

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"قطاع حماية وتطوير النيل" يشن حملة كبرى لإزالة التعديات بالجيزة "قطاع حماية وتطوير النيل" يشن حملة كبرى لإزالة التعديات بالجيزة

>كتبت أسماء نصار

يشن قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الرى، حملة كبرى نهاية الأسبوع الحالى لإزالة التعديات المقامة على النيل بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.

 

أكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الرى، أن إ جمالى التعديات التى تم إزالتها من على جانبى نهر النيل بلغت 12 ألف و603 مخالفات، من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة تنوعت ما بين (مبانى سكنية - أبراج سكنية - ردم - حظائر مواشى – أسوار) .

 

وبدأت وزارة الرى منذ ما يقرب من عامين، حملتها القومية لإزالة التعديات المقامة على النيل فى 5 يناير 2015، برعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وبمشاركة 34 جهة تمثل والمحافظات النهرية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والجهات المعنية بحماية نهر النيل إلا أن الحملة حتى الآن لم تحقق الهدف المرجو منها لإزالة 50 ألف حالة تعدى.

 

وتم إطلاق وثيقة حماية النيل، ووقع عليا الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، تتضمن حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى، وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى، وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، كما يقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.


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مصر 365

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