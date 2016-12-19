بعد تناولك وجبة ثقيلة ودسمة.. 5 طرق طبيعية لإزالة السموم من الجسم

كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، 5 طرق طبيعية تساعد على الهضم وإزالة السموم من الجسم بعد تناول وجبة ثقيلة ودسمة، خاصة أنه فى فصل الشتاء يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول الطعام بكميات كبيرة.

وكما جاء فى التقرير تشمل الطرق الآتى:

1.شرب الماء بكميات كبيرة:

فهى أبسط طريقة لطرد السموم من الجسم، وشرب الكثير من الماء فى اليوم التالى يساعد على طرد السموم من الجسم وعلى الهضم ويقلل من انتفاخ البطن .

2.الشاى الأخضر:

يساعد على إزالة السموم من الجسم، لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، إذ أظهرت بعض الدراسات أن الشاى الأخضر يمكنه السيطرة على مستوى السكر فى الدم والحد من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.

3.تناول الزبادى قليل الدسم فى الصباح :

أثناء اليوم التالى فى الصباح يمكنك تناول الزبادى خالى الدسم مع التوت أو البرقوق أو أى فاكهة موسمية، لأن الزبادى غنى بالبكتيريا التى تساعد فى الحد من التهاب الأمعاء.

4.ماء جوز الهند:

فهو غنى بمواد مضادة للأكسدة والبوتاسيوم الذى يساعد على محاربة الانتفاخ بعد تناول وجبة ثقيلة فى المساء، وأيضا هناك أمور تحد من الانتفاخ بطريقة مماثلة لجوز الهند كالموز والبطاطس.

5.تناول الفاكهة الغنية بالماء(كالبطيخ والشمام والأناناس والفراولة )

لأنها تحتوى على كميات كبيرة من المياه التى تساعد على إزالة السموم، ولأنها غنية بالألياف التى تساعد على الهضم، كما أنها غنية أيضا بالمعادن والفيتامينات التى يحتاجها الجسم.