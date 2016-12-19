مباراة الأهلي والمصرى.. اختيار مروان محسن رجل المباراة

كتب إسلام جمال

مباراة الأهلى والمصرى شهدت تسجيل مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر، أول أهدافه بقميص الفريق بعد انضمامه يوم 21 يوليو الماضى فى تعاقد لمدة 5 سنوات مقابل 10 ملايين جنيه، واختارت الصفحة الرسمية للأهلى مراون محسن رجلاً للمباراة، التى انتهت بفوز الفريق الأحمر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الـ16 بالدورى.

يُذكر أن مروان محسن سيغيب عن مباراة فريقه القادمة أمام الألومنيوم يوم الخميس المقبل بدور الـ32 فى بطولة كأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة المصرى بالدورى العام.

من جانبه هنأ مؤمن زكريا، صانع ألعاب النادى الأهلى، زميله مروان محسن، بأول أهدافه مع القلعة الحمراء، قائلاً: "مبروك يا مروان أول هدف مع الأهلى وربنا معاك إن شاء الله"، ليرد مروان قائلاً: "إن شاء الله".