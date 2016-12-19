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حسام حسن يتلقى رسالة من الثعلب بعد الخسارة من الأهلى

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حسام حسن يتلقى رسالة من الثعلب بعد الخسارة من الأهلى حسام حسن يتلقى رسالة من الثعلب بعد الخسارة من الأهلى

>كتب عمرو جاب الله

حرص حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق، على توجيه رسائل خاصة إلى حسام حسن المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، عقب خسارته أمام الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الـ16 بالدورى حيث قال الثعلب: "العميد نضج بشكل كبير فى تعامله واحترامه اليوم فأنا أعرفه جيداً لا يتقبل الخسارة بأى شكل".

 

كما تضامن الثعلب مع حسام حسن فى أمر السباب، حيث قال العميد عقب المباراة: "حزين من السباب فتاريخى فى الأهلى لن يتم مسحه وحسام حسن هو أكثر من أحرز أهداف فى تاريخ الدورى مع الأهلي"، ليقول الثعلب خلال تحليله للمباراة فى قناة "أون سبورت": "من أصعب الأشياء أن يقوم أحد من الجماهير بتوجيه السباب للاعب سابق فى فريقه".


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