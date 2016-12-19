أخبار عاجلة

الأخبار - " يويفا " يعزز إجراءات الأمن بدوري الأبطال بعد الهجوم على حافلة دورتموند -
ملاعب ONsport - رئيس الزمالك لـ إيناسيو: الحظ يتخلى عن الفريق -
ملاعب ONsport: القائمة الأفريقية للأهلي تؤجل بيع معلول إلى يناير -
أهم خطوات العناية بجمال اليدين -
الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خلال ساعات.. نظر طلبات منع متهمى تجارة الأعضاء البشرية من التصرف فى أموالهم

Google+ Print
خلال ساعات.. نظر طلبات منع متهمى تجارة الأعضاء البشرية من التصرف فى أموالهم خلال ساعات.. نظر طلبات منع متهمى تجارة الأعضاء البشرية من التصرف فى أموالهم

>كتب أحمد إسماعيل - ندى سليم

تنظر الدائرة 19 جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، طلبات أوامر منع المتهمين بقضية الأعضاء البشرية، من التصرف فى أموالهم، والتى أصدرتها النيابة العامة بحقهم.

 

وحددت محكمة استئناف القاهرة فى وقت سابق، بالدائرة 19، بمحكمة جنايات القاهرة جلسة للنظر فى طلبات المنع .

 

كان النائب العام قرر منع 25 متهمًا، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك فى قضية اتهامهم بتشكيل دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.

 

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.

 

وتستكمل نيابة الأموال العامة التحقيق مع المتهمين فى القضية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل