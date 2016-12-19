خلال ساعات.. نظر طلبات منع متهمى تجارة الأعضاء البشرية من التصرف فى أموالهم

كتب أحمد إسماعيل - ندى سليم

تنظر الدائرة 19 جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، طلبات أوامر منع المتهمين بقضية الأعضاء البشرية، من التصرف فى أموالهم، والتى أصدرتها النيابة العامة بحقهم.

وحددت محكمة استئناف القاهرة فى وقت سابق، بالدائرة 19، بمحكمة جنايات القاهرة جلسة للنظر فى طلبات المنع .

كان النائب العام قرر منع 25 متهمًا، بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبان وأطقم تمريض طبية، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، وذلك فى قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف فى كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.

وتستكمل نيابة الأموال العامة التحقيق مع المتهمين فى القضية.