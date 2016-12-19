5 حاجات متعملهاش بعد الأكل.. أهمها الاستحمام وتناول الشاى

كتبت نهى طارق

كثير من العادات اليومية الشائعة، التى نقوم بها بعد تناول الطعام، تسبب أضرارًا صحية كبيرة دون أن نعلم، رصدها موقع Positive Med :

1- الذهاب إلى النوم

الذهاب إلى النوم مباشرة بعد تناول الطعام يسبب العديد من المشاكل للمعدة، إذ يشعر الشخص بعدم الراحة والانتفاخ واضطرابات النوم.

وجدت دراسة فى جامعة مدرسة أنينا الطبية، أن الأشخاص الذين لا يذهبون للنوم بعد تناول الطعام، كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

2.

التدخين

من أسوأ العادات التى يقوم بها الأشخاص بعد تناول الطعام لأن النيكوتين الموجود فى السجائر يعرقل الأكسجين الذى يدخل الجسم والمهم فى تسهيل عملية الهضم، كما أن النيكوتين يساعد الجسم على امتصاص الجسم للمواد المسرطنة.

ووفقاً لأحد الدراسات فإن سيجارة واحدة بعد تناول الطعام لها تأثير تدخين 10 سجائر بعد تناول الطعام بـ 3 ساعات، وأكدت هذه الدراسة أن هذه العادة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والرئة.

3- الاستحمام

الاستحمام يساعد على زيادة معدل تدفق الدم ليصل إلى اليدين والقدمين الأمر الذى يقلل كم الدم الذى يصل إلى المعدة وبالتالى يتسبب هذا الأمر فى إضعاف جهاز المناعة.

4. تناول الفاكهة

تؤكد الدراسات أن الفاكهة يفضل تناولها عندما تكون المعدة فارغة لأن الفواكه تتطلب أنزيمات مختلفة للهضم، كما أن السكريات البسيطة الموجودة فى الفاكهة تحتاج إلى وقت لكى يمتصها الجسم وعند تناولها بعد الوجبة تكون المعدة لم تنتهِ من هضم العناصر الغذائية التى وصلت إليها من الوجبة فتكون النتيجة أن العناصر الغذائية الموجودة فى الفاكهة تتعفن فى القناة الهضميةـ وهذا يمكن أن يسبب عسر الهضم.

4- تناول الشاى

حمض التانيك الموجود فى الشاى يتحد مع البروتين والحديد ويمنع الجسم من جنى فوائد العناصر الغذائية، وتؤكد الدراسات أن تناول الشاى بعد الطعام يخفض كمية الحديد فى الجسم بنسبة 87% الأمر الذى يتسبب فى الإصابة بفقر الدم ونقص فى خلايا الدم الحمراء، الأمر الذى يتسبب فى الشعوربالتعب والضعف وشحوب الجلد وألم فى الصدر والدوخة، وبرودة اليدين والقدمين وهشاشة الأظافر وفقدان الشهية.