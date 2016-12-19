تسجيل 35 ألف طالب وطالبة في «إبداع 2017»

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، انتهاء مرحلتي التسجيل الأولى، ومرحلة تسجيل بيانات المشروعات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2017م) والتي استمرت قرابة ستة أشهر، وتم إغلاقها الأربعاء الماضي.

وبلغ عدد المسجلين من الموهوبين والموهوبات في الأولمبياد من أبناء الوطن في مدارس التعليم العام أكثر من 35 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد المشروعات المسجلة والمكتملة بياناتها في النظام أكثر من 5000 مشروع، وتضمنت طلاباً وطالبات من معظم إدارات التعليم والتي يبلغ عددها 45 إدارة تعليمية ويعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع) أحد المشروعات المشتركة بين "موهبة" ووزارة التعليم، والذي يسعى إلى التعاون المستمر والمثمر لضمان تهيئة الأجواء المناسبة لكافة الطلبة الموهوبين والسعي لاكتشافهم ودعم مواهبهم.

وتأتي أهمية هذا المشروع الوطني المشترك كونه واحداً من أهم البرامج والمبادرات التي تدعم الموهوبين والمبدعين، حيث يجمع أفضل المشروعات العلمية للطلاب والطالبات من موهوبي وموهوبات الوطن، ما يعد خطوة مهمة نحو نشر وتعزيز ثقافة الإبداع والبحث العلمي بين طلاب التعليم العام، واعتماداً على أن هؤلاء الموهوبين هم أساس ونواة تطور وحضارة الأمم.

يذكر أن مرحلة التحكيم الإلكتروني في "إبداع 2017" سوف تبدأ خلال 1–31 يناير 2017م.