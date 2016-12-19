مساعد رئيس الشورى: رؤية 2030 تحول اقتصادي واجتماعي شامل

استقبل مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى بن عبدالله الصمعان أمس، عضو البرلمان السويسري السيد توماس إشي رئيس لجنة دول الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة (الإفتا)، ونائبة رئيس مجلس الشيوخ السويسري السيدة كارين كيللر في إطار زيارتهما الحالية للمملكة.

ونوه د. الصمعان، بعمق العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد السويسري في مختلف المجالات وخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السويسري، مؤكداً حرص مجلس الشورى على تعزيز هذه العلاقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن رؤية المملكة 2030 تؤكد سعي المملكة نحو المستقبل بثقة واقتدار لإيجاد مصادر بديلة للدخل الوطني، وتعزيز الفرص الاقتصادية الطموحة التي تهتم بأجيال الحاضر والمستقبل، لافتاً إلى أن الرؤية لا تقتصر على تحقيق تحول في المجال الاقتصادي فحسب، بل ستشهد المملكة خلالها تحولاً على المستوى الاجتماعي بما يحقق للمواطن السعودي مزيداً من الرفاهية وللوطن التقدم والازدهار.

وأشار إلى ما حققته المرأة السعودية من تقدم في مجالات عدة بوأها مناصب عليا، ما أهلها للمشاركة في صنع القرار الوطني، إذ تشارك المرأة اليوم في كافة مناحي الحياة، ومنها المشاركة في الانتخابات البلدية وعضوية مجلس الشورى.

وتطرق إلى جهود السعودية، في مكافحة الإرهاب وسن العديد من التشريعات لمحاربة الغلو والتطرف، مؤكداً حرص المملكة على التعاون مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

وعد قانون "جاستا"، الذي أقره الكونغرس الأميركي، مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية للدول، بوصفها المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، محذراً من الآثار السلبية لهذا القانون على جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة.

وعبر أعضاء البرلمان السويسري عن سعادتهم بزيارة المملكة وزيارة مجلس الشورى والتعرف عن قرب على عمله، مؤكدين أن مثل هذه الزيارات المتبادلة ستعزز التعاون والعمل المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان السويسري.