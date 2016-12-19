«الصحة» تعقد ثلاث ورش عمل للتصميم الأمثل لنموذج الرعاية الصحية

تعكف وزارة الصحة على تصميم نموذج الرعاية الصحية الأمثل للمملكة، بعقد ثلاث ورش عمل للخروج برؤى وتوصيات.

وبدأت في الرياض أعمل الورشة الأولى بحضور 300 مشارك من مناطق المملكة يمثلون كافة فئات المجتمع من مواطنين ومرضى وممارسين صحيين من أطباء وممرضين.

وتهدف الورشة التي يديرها فريق من مركز التحول الإستراتيجي في الصحة إلى الخروج بتوصيات وبإجماع المشاركين على وضع الحالة الراهنة للنموذج الصحي في المملكة، والكشف عن مواطن ضعفه وقوته والتحديات التي تواجهه وأيضاً الفرص المتوفرة له.

وأوضحت "الصحة" أن مخرجات الورشة الأولى المقامة حالياً ستكون مهمة للورشة الثانية التي ستقام بعد شهربإذن الله وسيكون هدفها إيجاد مسودة مبدئية لشكل نموذج الرعاية الأمثل من منظور المواطن والمريض، فيما ستكون الورشة الثالثة لوضع التصميم النهائي لنموذج الرعاية الصحية بالمملكة ، قبل عقد القمة الوطنية خلال ستة أشهر من الآن.

وأكدت "الصحة" أن تصميم نموذج الرعاية الصحية يمثل خطوة مهمة في تحول الرعاية الصحية ومواكبة رؤية المملكة 2030 وخطة التحول 2020، موضحة أن النظام الصحي الجديد سيبنى وفق نموذج رعاية متقن يدعمه وجود نظام صحي متكامل وأمثل يحقق كل ما يريد المواطن والمريض منه.

وأشارت إلى أنها تستجمع عدة مبادئ من خلال التركيز على كافة شرائح المملكه والحفاظ على سلامة الأفراد وسيطرة المواطنين وعائلاتهم على صحتهم وعلى خدمات الرعاية الصحية على حد سواء إضافة إلى إتاحة مختلف جوانب المعرفة للمرضى وتقديم أفضل مستوى من الرعاية للمرضى وتوفير نظام متكامل بما يتوائم مع وجهات نظر المرضى.