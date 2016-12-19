جمعية الزهايمر تنظم كرنفال «الطيبون مزولة 2»

تنظم جمعية الزهايمر ظهر الجمعة المقبل، في ميدان ديراب بالرياض فعاليات كنرفال الطيبون "مزولة" في نسخته الثانية، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع.

ويهدف الكرنفال -الذي تستمر فعالياته يومي الجمعة والسبت ( 23-24 ديسمبر الجاري الثانية ظهراً إلى الحادية عشرة ليلاً) خلق المتعة والرفاهية بطريقة حديثة، وتقديم برامج اجتماعية إنسانية داعمة للمشروعات الشبابية الناشئة وتسليط الضوء على قضية المرض وسبل الوقاية منه، وتنمية موارد جمعية الزهايمر عبر البرامج التمويلية من خلال بيع التذاكر، وكذلك تدريب وتأهيل المتطوعين على التخطيط والتنفيذ الفعال للفعاليات الكبيرة، وإبراز دور الأعضاء في دعم و الجمعية ومؤازرتها.

ويقام الكرنفال برعاية من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة، وبدعم من ميدان ديراب (الشريك الاستراتيجي)، وسيحضر حفل افتتاح الكرنفال عدد من أعيان المجتمع بكافة أطيافه، كما يتم في الكرنفال توفير عدد من الألعاب التي تناسب جميع أفراد الأسرة.