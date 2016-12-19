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«اسألني عن الزهايمر».. في مركز فتيات المستقبل

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تواصل الجمعية الخيرية لمرض الزهايمر برامجها التوعوية التثقيفية لهذا العام، والتي تأتي في إطار الحملة التي تبنتها الجمعية منذ تأسيسها، وحشدت لها الطاقات البشرية والفنية والمادية لتحقيق أهدافها الإنسانية الخيرية المتمثلة في تحصين المجتمع ضد مرض الزهايمر وتقديم الرعاية المثلى للمرضى من خلال تدريب وتثقيف كل من يقوم على خدمتهم.

وشهد مركز فتيات المستقبل محاضرة نظمتها الجمعية تحت عنوان "اسألني عن الزهايمر" قدمتها إخصائية التثقيف الصحي الأستاذة منيرة القدان، ضمن برامج الجمعية وتعاونها مع القطاعات الأكاديمية لتأهيل الكوادر وإعداد أخصائيات المستقبل للعمل في مجال التوعية الصحية المساندة للعمل الخيري، وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون مع جامعة الملك سعود.

وتناولت المحاضرة، سبل الوقاية والرعاية لمرضى الزهايمر ومقدمي الرعاية لهم، كما تناولت جوانب كثيرة حول مرض الزهايمر، ودور الجمعية والقائمين عليها في التصدي له من خلال محاور عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ولاقت المحاضرة تفاعلاً من الحضور والمهتمين والمختصين مع ما تم طرحه من نقاشات هادفة.

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