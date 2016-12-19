أمير القصيم: العمل الميداني للمسؤول من الأولويات لخدمة وطنه

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء يوم أمس، عدداً من المشروعات التنموية في مركز الشيحية التابع لمحافظة البكيرية، حيث وضع سموه فور وصوله إلى مركز الشيحية حجر أساس المتنزه العام، واستمع لشرح مفصل عما يتضمنه المشروع من رئيس بلدية البكيرية المهندس صالح السهلي ، الذي أوضح أن المتنزه سيشيد على مساحة تبلغ ٦٩٤٧.٢٧م٢ ، يشتمل على مسطحات خضراء وألعاب أطفال ومرافق خدمية.

بعد ذلك افتتح، أمير منطقة القصيم الجمعية التعاونية الزراعية، وأطلع على ما تقدمه من خدمات للمزارعين، وشهد توقيع اتفاقيتين للجمعية الأولى مع شركة نجوم الهدف لتدوير المخلفات الزراعية، والاتفاقية الأخرى مع مؤسسة السويلم لدعم الزراعة العضوية، ثم افتتح مركز فيصل بن مشعل لمكافحة السوسة الحمراء وأبحاث النخيل بالقصيم، واستمع من يوسف عبداللطيف جميل عما يقدمه المركز في مكافحة سوسة النخيل الحمراء ، والطرق المستخدمة في المكافحة.

وأطلع سموه على المختبر الذي تجرى فيه الأبحاث الزراعية، بعد ذلك أزاح سموه الستار عن لوحة طريق شهيد الدين والوطن عبدالله الربيعان "رحمه الله"، ثم افتتح مخفر شرطة الشيحية، وعزف السلام الملكي فور وصوله مقر المخفر، ثم أطلع على أقسام المخفر وسير العمل فيه، ووضع حجر الأساس لطريق حمد العيوني الذي يربط بين الشيحية والبكيرية بتكلفة 12 مليون ريال بطول 10كم، بعد ذلك توجه سموه إلى مركز هيلة العبودي والتقى أهالي مركز الشيحية واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وقال أمير منطقة القصيم في تصريح صحفي عقب الجولة: إن الوقوف الميداني على سير العمل في المراكز والمحافظات وجميع ما يتبع المنطقة من أهم واجبات كل مسؤول ، وذلك يأتي بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، ـ حفظهم الله ـ لتفقد احتياجات المواطنين والوقوف على سير الأعمال ميدانياً.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما وجده من تطور في مركز الشيحية ، معتبراً أن تدشين وافتتاح عدد من المشروعات لما تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالتنمية ، مشيداً سموه بمركز مكافحة السوسة الحمراء وأبحاث النخيل بالقصيم، مقدماً الشكر والتقدير لرجل الأعمال يوسف بن عبداللطيف جميل ، من خلال مساهمته الوطنية بإيجاد مثل هذا المركز لمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد زراعة النخيل، بالإضافة إلى أن وجوده سيكون اضافة نوعية للزراعة بالمنطقة، مشيراً سموه إلى مقياس التقدم في الدول المتقدمة إيجاد مراكز للبحوث والدراسات، مطالباً جامعة القصيم ممثلة بكلية الزراعة والطب البيطري المساهمة بدعم المركز، كما طالب معالي وزير البيئة والزراعة والمياه بدعم المركز ليؤدي دوره بشكل أكبر وأوسع، داعياً الجمعيات التعاونية والزراعية وفرع الزراعة بالمنطقة أن يولوا هذا المركز كل العناية والاهتمام بكافة الامكانيات والطاقات، مثمناً سموه لأبناء حمد العيوني مبادرتهم الوطنية في إنشاء الطريق الذي يربط بين الشيحية والبكيرية، مقدماً سموه الشكر والتقدير لكافة رجال الأعمال بالمنطقة على مساهمتهم الفاعلة في التنمية، مؤكداً أنهم من أكبر الداعمين في منطقتهم.

رافق سمو أمير منطقة القصيم خلال جولته التفقدية اليوم لمركز الشيحية، أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد، ومحافظ البكيرية صالح الخليفة، ومدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب، ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه المهندس سلمان الصوينع، ومدير إدارة الطرق والنقل المهندس محمد الشمري، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي المانع، ورئيس مركز الشيحية خالد الربيعان.

أمير القصيم يزيح الستار إيذاناً بافتتاح مركز فيصل بن مشعل لمكافحة السوسة الحمراء وأبحاث النخيل

سموه يطلع على مختبر الأبحاث الزراعية

أمير القصيم يزيح الستار عن لوحة طريق شهيد الدين والوطن عبدالله الربيعان «رحمه الله»

الربيعان يقدم درع أهالي الشيحية لأمير القصيم بحضور الخليفة

الغانم يقدم لأمير القصيم درع الجمعية الزراعية

الأمير د.فيصل بن مشعل خلال افتتاحه مخفر شرطة الشيحية

جانب من توقيع الاتفاقية التي شهدها سمو أمير القصيم

أمير القصيم ويوسف عبداللطيف جميل ومحافظ البكيرية خلال افتتاح مركز الأبحاث