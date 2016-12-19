كتابات العدل: 176 ألف عملية على صكوك عقارية في 50 يوماً

أجرت كتابات العدل في أنحاء المملكة خلال 54 يوم عمل، 176933 عملية على الصكوك العقارية، حتى الـ 15 من شهر ربيع الأول المنصرم.

واشتملت العمليات التي أجرتها كتابات العدل على 10 أنواع، تصدرتها الإفراغات التي بلغت 54586 إفراغا لصك عقاري، تلاها تسجيل مستند إنابة بواقع 32895 مستند إنابة، وجاء بعدها عمليات فرز الصكوك التي بلغت 20217 عملية. وسجلت كتابات العدل خلال العام الجاري 19274 صكا قديما، فيما حدثت 17516 صكا بالنظام الشامل، وبلغت صكوك المنح 6494 صك منحة، بينما سجلت كتابات العدل ملكية 6284 عقارا بدون صك.

وبلغ إجمالي الصكوك التي تم تعديلها 4754 صكا، وأما ما تم رهنه من العقارات خلال ذات الفترة لم يتجاوز 3900 صك مرهون عقارياً، فيما أصدرت كتابات العدل 2998 صكا لدمج العقارات.

وعلى مستوى المناطق تصدرت الرياض من حيث عدد العمليات التي أجرتها كتابات العدل في المنطقة بـ44591 عملية، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانية بـ39039 عملية، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بواقع 28943 عملية.