ولي ولي العهد ووزير الخارجية الأميركي يبحثان التطورات الإقليمية

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة أمس، مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، والسفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفول، وعدد من المسؤولين في البلدين.