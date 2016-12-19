3083 موظفًا وموظفة يلتحقون بـ113 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع

يستقبل معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع (3083) موظفًا ومظفة بالقطاع الحكومي، للالتحاق بـ(113) برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق (1519) موظفًا حكوميًا، بـ(53) برنامجاً تدريبياً، هي إدارة أعمال الصيانة، إدارة الاجتماعات، إدارة الوقت، إدارة خادم مايكروسوفت Share Point، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات شبكات الحاسب الألي، إعداد التقارير، إعداد التقارير الهندسية، إعداد الدراسات والاستشارات القانونية، إعداد المدربين، إعداد المراسلات، إعداد وتحديث المخططات الإقليمية، الاتصالات الإدارية، الإثبات الجنائي، الاشراف الاداري، الإعارة، الإلقاء الفعال، التخطيط التنفيذي، الجداول الإلكترونية (Excel)، الجرائم المعلوماتية، الجوانب القانونية لحماية المستهلك، الحسابات الختامية الحكومية، المراسم في العلاقات العامة، تجهيز وترتيب المستودعات، تحليل اقتصاديات الاستثمار، تحليل اقتصاديات التجارة الخارجية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، تصميم التقارير في بيئة Visual Basic.net، تصميم المسوح الإحصائية، تطوير خدمات المستفيدين، جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية والطبية، حل المشكلات واتخاذ القرارات، عمليات تخزين المواد، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، أصول المحاسبة الحكومية، إعداد التقارير الإحصائية، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الاداري، الضمانات البنكية، المحاسبة الحكومية في الفروع، توزيع العمل، سلوكيات الوظيفة العامة. وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق (780) موظفًا حكوميًا، بـ(26) برنامجًا تدريبيًا، هي إدارة الاجتماعات، ادارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، إعداد المراسلات، الاجازات، التنظيم في المرافق الصحية، الرقابة على المواد، تصميم المسوح الإحصائية، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، حل المشكلات واتخاذ القرارات، عمليات تخزين المواد، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الاداري، الذكاء العاطفي، الشراء المباشر، المحاسبة الحكومية في الفروع، سلوكيات الوظيفة العامة، مهارات التعامل مع المرؤوسين، مهارات بناء فرق العمل. وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق (301) موظفًا حكوميًا، بـ(13) برنامجًا تدريبيًا، هي إدارة النزاع في المشروعات الانشائية، استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، إعداد المراسلات، التخطيط التنفيذي، القيادة الإدارية، القيود المحاسبية الحكومية، مباشرة الأموال العامة، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، الاتصال الفعال في العمل، التقارير المالية الحكومية.

وفي فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق (283) موظفة حكومية بـ(11) برنامجًا تدريبيًا، هي اختبار البرمجيات، إدارة برامج التثقيف الصحي، إعداد المراسلات، الاتصال في العلاقات العامة، الاتصالات الإدارية، الاختيار والتزويد الآلي لأوعية المعلومات، الاشراف الاداري، التخطيط التنفيذي، العروض التقديمية (Power Point)، مهارات التعامل مع المستفيدين، سلوكيات الوظيفة العامة.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق (200) موظفًا حكوميًا بـ(10) برامج تدريبية، هي إعداد التقارير، الإبداع الإداري، التحليل القانوني للقرارات الادارية، الجداول الإلكترونية (Excel)، العروض التقديمية (Power Point)، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مهارات السكرتارية الإبداعية، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، سلوكيات الوظيفة العامة، مهارات بناء فرق العمل.