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سلطان بن سلمان يكرم الذييب لجهوده في مجال المتاحف والآثار

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كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأستاذ د. سليمان بن عبدالرحمن الذييب، الباحث الرئيس في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بوصفه أحد المتخصصين العاملين في مجال الآثار والمتاحف في المملكة. جاء ذلك خلال حفلٍ أقامته الهيئة بالمتحف الوطني في الرياض مؤخراً، بمناسبة الاجتماع السابع عشر للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويعد هذا التتويج تكريماً للدكتور الذييب على جهوده المميزة المبذولة في مجال الآثار والمتاحف.

وأعرب د. سليمان بن عبدالرحمن الذييب عن شكره وتقديره لسمو الأمير سلطان بن سلمان، عادًّا هذا التكريم حافزًا له على مزيد من الإبداع والتميز في مسيرته.

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