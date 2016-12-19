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الأمير هاري وحبيبته.. غرام وانسجام في شوارع لندن

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الأحد 18-12-2016 00:43

خلال الفترة الماضية، تصدر إسم الأمير هاري Harry صفحات المجلات والمواقع العالمية، إذ أعلن ارتباطه بالممثلة الأمريكية ميغان ماركل Meghan Markle التي شاركت في فيلم Horrible bosses، بعد انفصاله عن النجمة البريطانية كريسيدا بوناس عام 2014.

مؤخراً، تمكنت عدسات المصورين من رصد أول ظهور للأمير هاري وصديقته ماركل، خلال تواجدهما بأحد مسارح لندن، حيث سيمضيان عطلة الكريسماس في هذه المدينة الساحرة.

وظهر الثنائي في حالة انسجام، حيث بدا الأمير وهو يتحدث لصديقته بإندماج، بينما هي تنظر إلى الأرض مبتسمة، واللافت في الأمر أنهما بدا كحبيبان عاديان بعيداً عن بروتوكولات المراسم الملكية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الثنائي الشهير قام بشراء شجرة للكريسماس من أحد المحلات الشهيرة، ولكن لم تتمكن البائعة من التعرف على هوية هاري وميركل بسبب البساطة التي ظهرا بها.

يشار إلى أن الأمير البالغ من العمر 32 عاماً وصديقته (35 عاماً) كانا حريصان على إبعاد علاقتهما عن الإعلام، إلى أن صرح هاري بمشاعره تجاه ميغان في بيان نشرته وسائل إعلام مختلفة.

 

حارس شخصي لحبيبة الأمير هاري بـ50 ألف دولار شهرياً

 

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