بالصور: دنيا سمير غانم تزور طفلة بمستشفى السرطان وطلب مؤثر لوالدتها

بأقل من 24 ساعة استجابت الفنانة دنيا سمير غانم لأمنية طفلة صغيرة تدعى لانا تخضع للعلاج بمستشفى سرطان الأطفال، ووجهت الفنانة الشابة الشكر لكل من ساهم بوصول أمنية الطفلة الصغيرة اليها، وأكدت أنها حصلت على الكثير من الطاقة الايجابية بعد هذه الزيارة المفاجئة.

دينا أكدت أنها فوجئت بهاشتاق ينتشر عبر موقع إنستقرام يدعوها لزيارة مستشفى السرطان تلبية لدعوة طفلة صغيرة تدعى لانا، وقررت على الفور تغيير جدول أعمالها وتلبية الدعوة، ونشرت صورة لها مع الطفلة الصغيرة وبعض نزيلات مستشفى السرطان وعلقت عليها قائلة: "بعد ما شفت البوست ده إمبارح رحت النهارده الصبح مستشفي ٥٧٣٥٧ و قابلت لانا و بسببها قابلت كل الملايكة اللي في المستشفي اللي بتمني من ربنا إنه يشفيهم كلهم و بشكرهم علي الوقت الجميل اللي قضيته معاهم وعلي الطاقة الإيجابية اللي أخدتها منهم و بشكر المستشفي جدا علي مجهودهم و الخير اللي بيعملوه وبشكر ضحى خميس زيان اللي نزلت البوست و كل الناس اللي عملتله شير لحد ما وصل لي، وشكرا ل لانا إنها خلتني أبتدي يومي النهارده بمقابلتهم".

المفاجأة أن ماما لانا السيدة نور الهدى ابراهيم ردت على ما كتبته دنيا سمير غانم وطالبتها بضرورة تكرار الزيارة بعد نجاح الجراحة المنتظرة لطفلتها وقالت: "انا مامت لانا حضرتك يا مدام دنيا كلك ذوق وانسانية وربنا يجزاكي الف خير ويارب تنولي كل اللي في بالك كلنا بنحبك ولانا كمان بتقولي هتستناكي بعد العملية مع ايمي انشاء الله".