أخبار عاجلة

الأخبار - " يويفا " يعزز إجراءات الأمن بدوري الأبطال بعد الهجوم على حافلة دورتموند -
ملاعب ONsport - رئيس الزمالك لـ إيناسيو: الحظ يتخلى عن الفريق -
ملاعب ONsport: القائمة الأفريقية للأهلي تؤجل بيع معلول إلى يناير -
أهم خطوات العناية بجمال اليدين -
الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: دنيا سمير غانم تزور طفلة بمستشفى السرطان وطلب مؤثر لوالدتها

Google+ Print

الإثنين 19-12-2016 00:16

بأقل من 24 ساعة استجابت الفنانة دنيا سمير غانم لأمنية طفلة صغيرة تدعى لانا تخضع للعلاج بمستشفى سرطان الأطفال، ووجهت الفنانة الشابة الشكر لكل من ساهم بوصول أمنية الطفلة الصغيرة اليها، وأكدت أنها حصلت على الكثير من الطاقة الايجابية بعد هذه الزيارة المفاجئة.

دينا أكدت أنها فوجئت بهاشتاق ينتشر عبر موقع إنستقرام يدعوها لزيارة مستشفى السرطان تلبية لدعوة طفلة صغيرة تدعى لانا، وقررت على الفور تغيير جدول أعمالها وتلبية الدعوة، ونشرت صورة لها مع الطفلة الصغيرة وبعض نزيلات مستشفى السرطان وعلقت عليها قائلة: "بعد ما شفت البوست ده إمبارح رحت النهارده الصبح مستشفي ٥٧٣٥٧ و قابلت لانا و بسببها قابلت كل الملايكة اللي في المستشفي اللي بتمني من ربنا إنه يشفيهم كلهم و بشكرهم علي الوقت الجميل اللي قضيته معاهم وعلي الطاقة الإيجابية اللي أخدتها منهم و بشكر المستشفي جدا علي مجهودهم و الخير اللي بيعملوه وبشكر ضحى خميس زيان اللي نزلت البوست و كل الناس اللي عملتله شير لحد ما وصل لي، وشكرا ل لانا إنها خلتني أبتدي يومي النهارده بمقابلتهم".

المفاجأة أن ماما لانا السيدة نور الهدى ابراهيم ردت على ما كتبته دنيا سمير غانم وطالبتها بضرورة تكرار الزيارة بعد نجاح الجراحة المنتظرة لطفلتها وقالت: "انا مامت لانا حضرتك يا مدام دنيا كلك ذوق وانسانية وربنا يجزاكي الف خير ويارب تنولي كل اللي في بالك كلنا بنحبك ولانا كمان بتقولي هتستناكي بعد العملية مع ايمي انشاء الله".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي