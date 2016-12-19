كيف أحرج متسابق يمني في "أراب آيدول" الفنانة أحلام؟

صحح المتسابق اليمني عبدالله الخليفي معلومة أوردتها الفنانة أحلام في برنامج "أراب آيدول"، وذلك بعد أدائه لأغنية "كلمة ولو جبر خاطر"، حين سألته أحلام سؤالاً لم يكن في محله: "أنت من وين؟.. غنيت أغنية سعودية"، فرد عليها قائلاً: "الأغنية للفنان اليمني محمد سعد عبدالله"، لتتدارك أحلام الموقف، وتسأله عن سبب غنائه للموال في البداية.

مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيها المغردون عن صدمتهم من جهل أحلام على حد وصفهم وعدم معرفتها لهذه الأغنية اليمنية التي اشتهرت بأصوات عدد من الفنانين، أبرزهم: عبادي الجوهر، معتبرين في الوقت نفسه أن أي عضو لجنة تحكيم في برامج المواهب لابد أن يكون ملمّاً بتاريخ الموسيقى في المنطقة بشكل جيد على حد قولهم.