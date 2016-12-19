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بالفيديو.. إصابة نجم أمريكي بعد انفجار هاتفه الجوّال

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الإثنين 19-12-2016 01:50

تعرض النجم الأمريكي سي لو غرين لإصابة بالغة، بعد انفجار جواله بجوار أذنه، حينما كان يتحدث عليه أثناء جلوسه في استوديو للتسجيل، حيث سقط من كرسيه حالما وقع الانفجار.

وأظهر مقطع التقطته كاميرا المراقبة داخل الاستديو، المغني (42 عاماً) والحاصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وهو يجلس على كرسي أمام لوحة التحكم والتسجيل، ممسكاً بجواله ويتحدث مع أحد الأشخاص، قبل أن ينفجر الجوال في يده.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة، ولكن تبين أن المقطع كما أوضح غرين من خلال حسابه على "فيس بوك" أن الفيديو كان مقطعاً قصيراً من فيديو كليب جديد، الهدف من نشره الإعلان عن مشروعه الجديد.

 

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