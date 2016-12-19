الجبير: التدخلات الإيرانية تتطلب إجراءات دولية قوية لوقفها

دعا وزير الخارجية عادل الجبير العالم إلى اتخاذ ”إجراءات قوية” لمنع إيران من تدخلاتها “السلبية” في المنطقة وتهديدها حرية الملاحة في مضيق “هرمز” . وأضاف الجبير أن المملكة تطالب العالم باتخاذ إجراءات صارمة لوقف أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، عبر اشعالها للفتن الطائفية.

كيري: المملكة رائدة في التحالف ضد الإرهاب وأوصي إدارة ترامب بتسريع صفقات الأسلحة

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك، مساء الأمس الأحد، مع نظيره الأمريكي جون كيري، في العاصمة الرياض: فيما يتعلق بتدخلات إيران السلبية في المنطقة سواء في اليمن أو البحرين أو الخلايا في المملكة أو في سورية أو في العراق أو دعمها للإرهاب أو إشعالها للفتن الطائفية أو الخطر التي تشكله على حرية الملاحة في مضيق هرمز، هذا كله نطالب العالم باتخاذ إجراءات قوية لمنع إيران من القيام بأعمال مثل هذه، وسنستمر في هذه المطالبات.

وانتقد الجبير خلال المؤتمر الصحفي، “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف باسم “جاستا” ، مشيرا إلى أنه “تهديد لسيادة الدول للمبادئ الثابتة في القانون الدولي”، مؤكدا أنه يمثل تهديدا للنظام الدولي كلّه وبضمنه الولايات المتحدة نفسها، وطالب الكونغرس إعادة النظر فيه.

ونفى نية المملكة تخفيض استثماراتها في أميركا، قائلا: “المملكة لديها استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، ونراجع هذه الاستثمارات بصفة دورية، ربما نزيد في هذه الاستثمارات، ولكن لا نفكر في منع تخفيضها”.

وبيّن الجبير أن زيارته الأخيرة لأميركا (في نوفمبر الماضي) كانت بهدف “معرفة السياسات ومواقف الإدارة الجديدة (برئاسة دونالد ترامب) للتعامل مع الكونغرس وإقناعه فيما يتعلق بتعديل قانون جاستا الذي يهدد سيادة الدولة ومبادئ قانون الدول الدولي”.

واعتبر تطبيق “جاستا” بأنه “يفتح الطريق إلى أن يصبح النظام العالمي خاضعا لقانون الغاب”، مؤكدا على أنهم سيطلبون من الكونغرس أن يعيد النظر في هذا القانون؛ لأنه تهديد للولايات المتحدة أكثر من أي بلد آخر، وسوف يؤدي إلى إفساد العلاقات الدولية.

وأشار الجبير إلى أن 90 دولة اتخذوا مواقف علنية معارضة لهذا القانون لما يمثله من خطر، كما أبطل الكونغرس، في سبتمبر2016، حق النقض “الفيتو”، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون “جاستا” الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر2001 على الولايات المتحدة، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من المملكة.

وأوضح الجبير أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن يجب أن يكون على أساس المبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة، وطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف “التدخل الإيراني في المنطقة”.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الاجتماعات تهدف إلى إنهاء الحرب في اليمن بطريقة تحمي أمن المملكة، ودعا الوزير الأميركي أطراف الصراع إلى العودة إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على وقف لإطلاق النار، آملا تحقيق ذلك خلال أسبوعين.

وحول صفقات الأسلحة التي ذكرت تقارير إعلامية أن واشنطن علقت تسليمها للمملكة قال كيري إن عمليات الشراء تمر بمراحل متعددة وتستغرق وقتا طويلا، مضيفا “توصيتي للإدارة المقبلة هي إيجاد طريقة لاختصار هذه الإجراءات”.

وأكد جون كيري أن المملكة واحدة من الدول الرائدة في التحالف الذي يركز على التخلص من داعش، منوهًا بالشراكة القائمة بين الولايات المتحدة والمملكة، عادَّهَا شراكة ذات قيمة عالية، ومشددًا على أن العلاقة بين البلدين ستبقى قوية على جميع الأصعدة، وذات أولوية للرئاسة الأمريكية.

وأوضح أنه والجبير "مستمران في الحوار والنقاش خلال الاجتماعات، أو عبر الاتصالات الهاتفية، حول عدد من المسائل الإقليمية، من ضمنها الحرب في سوريا، والحرب ضد التطرف والإرهاب، وفي شؤون جمة أخرى، كالتجارة والعلم والتكنولوجيا والطاقة وأمن الغذاء، والعديد من الموضوعات المهمة لمصالح بلدينا، ودائمًا ما تتفق رؤانا".

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى اجتماع اللجنة الرباعية المنعقد بحضور المبعوث الأممي الخاص ووزير الخارجية العماني، الذي تناول ضرورة إنهاء الحرب في اليمن، وكيفية المضي قُدمًا لوضع خطة لإنهاء القتال، عبر تسوية سياسية، مؤكدًا أن ذلك بالتحديد هو الأمر الطارئ للاجتماع اليوم (الأحد)، ولافتًا النظر إلى الوضع الإنساني الذي يزداد سوءًا في اليمن؛ لذا بات من الضروري جدًّا أن ننهي هذه الحرب، وبشكل يحمي المملكة، التي تواجه تهديدًا على حدودها، وبما يضمن إضعاف قدرات الإرهابيين من الدخول إلى المملكة والاعتداء على قراها وساكنيها،

وأبان أنهم يعرفون أن نحو عشرة آلاف شخص قُتلوا وجرحوا بسبب هذه الحرب، ونزح من جرائها ثلاثة ملايين يمني، بخلاف النقص في الغذاء، مشددًا على استمرار الولايات المتحدة في العمل مع المملكة والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وإيجاد مسار للسلام.

وقال: "نحن ماضون باتجاه ذلك بكامل طاقتنا، وفي الحصول على وقف إطلاق النار. وفي نقاشاتنا حددنا أسلوبًا يمكننا المضي للتوصل إليه، إلى جانب حث جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات. ونعتقد أن الخطة المقترحة من الأمم المتحدة إذا ما نوقشت، وتفاوضنا عليها بشكل مناسب، ستكون قادرة على إنهاء الحرب".

وأكد أيضاً أن خطة الأمم المتحدة قابلة للنقاش وليست نهائية، وأن الهدف الأول إنهاء حرب اليمن، والتوصل لتسوية سياسية لمعالجة الوضع الإنساني فيه. وشدد كيري على رفض واشنطن التدخل الإيراني في اليمن، مشيراً الى أن واشنطن عملت على وقف هذا التدخل باعتراضها شحنات موجهة للحوثيين في المحيط، كما أنها شددت العقوبات على طهران لرعايتها الإرهاب ومسؤوليتها عن عمليات تهريب السلاح. وفيما يتعلق بقانون "جاستا" قال كيري بأن القانون سيئ وأن واشنطن ستبحث عن طرق أخرى لتعويض المتضررين. هذا وقد أوضح وزير الخارجية عادل الجبير أن المباحثات الثنائية التي جرت أمس مع نظيره الأمريكي جون كيري تناولت جملة من الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية، مبيناً أن سوء الأوضاع في المنطقة جاء في مقدمة تلك الموضوعات، ومنها الوضع الراهن في سورية، وكذلك الأوضاع في العراق واليمن وليبيا، وضرورة إيجاد حلول سياسية لإحلال السلام في الشرق الاوسط، والمتضمن مكافحة الإرهاب ودعم التعاون بين البلدين في هذا الشأن. واستعرض الجبير، نتائج اجتماع اللجنة الرباعية المكونة من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، الذي عقد بحضور وزير خارجية عمان والمندوب الخاص للأمم المتحدة، وما اشتمل عليه الاجتماع من بحث عملية السلام في اليمن، وسبل دفعها إلى الأمام، مؤكداً أن هذا الاجتماع تمخض عنه بيان مشترك، ركز على أهمية المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، مشدداً على أهمية الاتفاق وشموليته فيما يتعلق بانتقال السلطة.

وزير الخارجية شدد على وقف التدخلات الإيرانية (عدسة / منيرة السلوم)