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عشرة قتلى بينهم سائحة كندية في هجوم على مركز أمني جنوبي الأردن

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عشرة قتلى بينهم سائحة كندية في هجوم على مركز أمني جنوبي الأردن عشرة قتلى بينهم سائحة كندية في هجوم على مركز أمني جنوبي الأردن

قتل عشرة أشخاص بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية في هجوم شنه مسلحون مجهولون الاحد على مركز أمني ودوريات للشرطة في الكرك جنوبي الاردن.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان ان "عدد الشهداء جراء احداث الكرك (118 كلم جنوبي عمان) أمس الاحد ارتفع الى تسعة شهداء منهم اربعة من رجال الامن وثلاثة من قوات الدرك واثنان من المواطنين اضافة الى وفاة سائحة كندية".

واضاف البيان انه نتج عن الهجوم الذي وقع على مركز أمن المدينة ودوريات للشرطة "اصابة 27 شخصا بينهم عدد من رجال الامن وقوات الدرك ومواطنون اسعفوا للمستشفى للعلاج".

ومن جانبه، اكد مصدر أمني اردني، فضل عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس، ان "عملية الكرك انتهت بعد مقتل اربعة مسلحين كانوا متحصنين في قلعة الكرك على يد القوات الامنية".

وكانت قوات الدرك اعلنت في بيان ان "وحدات تابعة لها قتلت عددا من الخارجين عن القانون الذين ارتكبوا الجرائم البشعة بعد ظهر اليوم بحق رجال الامن العام وقوات الدرك والمواطنين الآمنين في محافظة الكرك".

واضافت ان قواتها "تقوم بتمشيط قلعة الكرك".

وكان بيان الامن العام قدر عدد مطلقي النار ب"خمسة او ستة مسلحين"، مشيرا الى انهم تحصنوا في قلعة الكرك وان القوات الامنية تحاصرهم.

وقال "جرى على الفور تطويق القلعة والمنطقة المحيطة من قبل رجال الامن العام وقوات الدرك والاجهزة الامنية الاخرى".

وبحسب البيان فان "احدى دوريات الامن العام العاملة في منطقة القطرانة بمحافظة الكرك تبلغت ظهر هذا اليوم بوجود حريق في احد المنازل وفور وصولهم للمكان تعرض طاقم الدورية لإطلاق نار مفاجئ من قبل مجهولين كانوا داخله ونتج عن الحادثة اصابة رجلي امن عام ولاذ مطلقو النار بالفرار بواسطة احدى المركبات".

واضاف "بعدها بفترة وجيزة اطلق مجهولون عدة عيارات نارية باتجاه احدى الدوريات العاملة ايضا في محافظة الكرك ولم تقع اصابات تذكر حينها، ليرد بعد ذلك بلاغ اخر حول قيام مجهولين باطلاق عيارات نارية من داخل قلعة الكرك باتجاه مركز امن المدينة في محافظة الكرك".

من جهته، اكد مصدر امني اردني، فضل عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس "عدم وجود أي رهائن في القلعة التي يتحصن بها المسلحون".

وقال المصدر ان "ما حدث ان بعض المتواجدين في الطابق السفلي من القلعة خافوا الخروج نتيجة تبادل اطلاق النار بين المسلحين والاجهزة الامنية".

وكان رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي اكد ان الاجهزة الامنية الاردنية تطارد عشرة مسلحين من مطلقي النار.

وقال الملقي في تصريحات امام مجلس النواب ان "القوات الخاصة والدرك يحاصرون عشرة مسلحين من الخارجين عن القانون مطلقي النار في قلعة الكرك".

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