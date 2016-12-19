خادم الحرمين بحث مع كيري الأوضاع بالمنطقة واستعرض مع قائد الجيش الباكستاني مجالات الشراكة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض أمس، معالي وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

واستقبل خادم الحرمين أمس، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، والوفد المرافق له.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بقائد الجيش الباكستاني في المملكة، فيما أبدى معاليه سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبالين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الوزراء.