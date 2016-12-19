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ولي العهد: التصدي للمخدرات مسؤولية مشتركة

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ولي العهد: التصدي للمخدرات مسؤولية مشتركة ولي العهد: التصدي للمخدرات مسؤولية مشتركة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حرص حكومة خادم الحرمين على مكافحة كل ما من شأنه أن يتسبب في أي ضرر للمواطن والمقيم ومن ذلك جهودها في مكافحة المخدرات.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه امس الاجتماع الخامس للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وعدّ سموه ظاهرة المخدرات من الظواهر البشعة التي تمس الدين والعرض والعقل والنفس والمال التي يجب مواجهتها بكل ما أوتينا من قوة.

وقال سموه: إن التصدي لظاهرة المخدرات مسؤولية مشتركة تقع على كاهل الجميع أفراداً ومؤسسات حكومية وأهلية على حد سواء.

إلى ذلك بحث ولي العهد أمس مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة المجال الأمني منها لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

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