أخبار عاجلة

الأخبار - " يويفا " يعزز إجراءات الأمن بدوري الأبطال بعد الهجوم على حافلة دورتموند -
ملاعب ONsport - رئيس الزمالك لـ إيناسيو: الحظ يتخلى عن الفريق -
ملاعب ONsport: القائمة الأفريقية للأهلي تؤجل بيع معلول إلى يناير -
أهم خطوات العناية بجمال اليدين -
الأخبار - مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن هجوم خان شيخون الكيميائي -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية في سوريا -
الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب -
الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم -
الأخبار - اليوم ... ختام التصويت في الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - بروتوكول تعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة لتطوير مدابغ الروبيكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحباط تسلل 46 بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم

Google+ Print
إحباط تسلل 46 بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 46 بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم

>مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات أمن مطروح، من إحباط تسلل 46 بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بضبط 46 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 11 من البحيرة و 7 من سوهاج و1  من الغربية و6 من كفر الشيخ 6  من أسيوط و 4  من بنى سويف و 6 من المنيا و 1  من الدقهلية و 1  من الفيوم و 1  من الشرقية) و 2من السودان، وذلك أثناء محاولتهم  تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365