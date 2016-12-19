مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات أمن مطروح، من إحباط تسلل 46 بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بضبط 46 متهما بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 11 من البحيرة و 7 من سوهاج و1 من الغربية و6 من كفر الشيخ 6 من أسيوط و 4 من بنى سويف و 6 من المنيا و 1 من الدقهلية و 1 من الفيوم و 1 من الشرقية) و 2من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.