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"جنح العجوزة" تنظر معارضة ممدوح عباس على حبسه 6 سنوات اليوم

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"جنح العجوزة" تنظر معارضة ممدوح عباس على حبسه 6 سنوات اليوم "جنح العجوزة" تنظر معارضة ممدوح عباس على حبسه 6 سنوات اليوم

>كتب سليم على

تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وحضور مصطفى رشوان وكيل النيابة، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، ومحمد حلمى،  المعارضة المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، على حكم حبسه 6 سنوات، فى اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد.

كانت محكمة جنح الدقى، قضت فى وقت سابق، بالحبس 6 سنوات ضد ممدوح محمد فتحى عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح نادى الجونة الرياضى وأحالت محكمة جنح الدقى فى جلستها الماضية القضية إلى محكمة جنح العجوزة.


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