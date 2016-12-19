33 مليار درهم الاستثمار بالمقاصد الجديدة في دبي

بلغ حجم الاستثمار في المقاصد السياحية التي تم افتتاحها في دبي خلال العام الجاري نحو 33 مليار درهم، استحوذت مشاريع «دبي باركس آند ريزورتس» و«آي أم جي عالم من المغامرات» و«قناة دبي المائية» و«دار دبي للأوبرا» و«الحبتور سيتي» على معظم هذه الاستثمارات بحسب استقصاء لـ«البيان الاقتصادي» للمشاريع الرئيسية.

وقال خبراء في القطاع السياحي إن هذه المقاصد سيكون لها انعكاس كبير على الحركة الاقتصادية بشكل عام والسياحية على وجه الخصوص، حيث ستساهم في تعزيز مكانة دبي على خريطة السياحة العالمية واستمرارية التدفق السياحي من مختلف الأسواق لاسيما السياحة العائلية التي باتت تشكل العمود الفقري للقطاع السياحي في دبي وتستحوذ على 50% من مجمل عدد السياح.

وأضاف الخبراء ان المقاصد السياحية التي تم افتتاحها خلال العام الجاري وخاصة دبي باركس آند ريزورتس وآي أم جي عالم من المغامرات و«قناة دبي المائية» و«دار دبي للأوبرا» ستسهم في تعزز التنوع السياحي في دبي وفي قدرتها على استقطاب مختلف انواع السياح.

عائلات

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري إن العائلات تشكل أكثر من 50% من مجمل اعداد السياح القادمين إلى دبي، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بشكل كبير مع مشاريع الحدائق الترفيهية، والمعالم السياحية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا.

وأضاف كاظم ان المقاصد السياحية التي تم افتتاحها خلال العام الجاري مثل «آي إم جي عالم من المغامرات» و«دبي أوبرا»، و«دبي باركس آند ريزورتس» وقناة دبي المائية ستساهم في تعزيز التدفق السياحي الى دبي من مختلف الأسواق لاسيما السياحة العائلية التي تشكل المحور الأول لرؤية دبي السياحية 2020. وأوضح ان دبي تواصل تنفيذ مشاريع لتطوير وتعزيز وترويج الركائز الأساسية لما يمكن أن تقدمه دبي سياحياً، وهو ما يساهم في اجتذاب أعداد أكبر من السياح، وفي الوقت ذاته يعزز من مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ويجعل من دبي مصدراً للمنافسة المستدامة للنمو في المستقبل.

فنادق

وقال كاظم ان جهود دائرة السياحة ترتكز على تحفيز النمو في قطاع الفنادق من الفئة المتوسطة من خلال منح الجهات المطورة محفزات جذابة، وقد أثمرت هذه المبادرة عن استلام العديد من الطلبات منذ بداية انطلاقها في أواخر عام 2013، إلى جانب افتتاح فنادق جديدة من فئة 3 و4 نجوم أو على وشك أن يتم افتتاحها في دبي وبما يمنح السياح خيارات إقامة أوسع.

من جانبه قال علي أبو منصر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فيجن لإدارة الوجـهات إن افتتاح المقاصد السياحية الجديدة سيشكل اضافة نوعية للقطاع السياحي في دبي، مشيراً الى ان المعالم التي دشنتها دبي خلال العام الجاري ستعزز من مكانة الامارة وجهة للسياحة العائلية وستزيد من حصة السياحة الداخلية من مجمل حجم القطاع السياحي.

واضاف ان الصناعة الفندقية في دبي تعمل بشكل متواصل لافتتاح المزيد من الغرف الفندقية بهدف استيعاب الاعداد المتوقعة للزوار خلال اكسبو 2020، مشيراً الى ان الافتتاحات الجديدة ستوفر مضلة امان للقطاع الفندقي وستضمن استمرارية التدفق السياحي لما بعد اكسبو 2020.

جودة

وتابع أبو منصر ان ما يميز دبي عن غيرها من عواصم السياحة العالمية هو سعيها الدائم لإضافة المزيد من المشروعات ونقاط الجذب السياحي فضلاً عن الخدمات المقدمة للزوار، الأمر الذي يزيد من جودة المنتج السياحي وتنوعه لكي يلائم مختلف شرائح الزوّار على مدار العام.

واشار الى ان النمو المستمر لأعداد الزوّار إلى دبي سيدفع بالمستثمرين لإطلاق المزيد من المشروعات الترفيهية خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى وجود ثقة كبيرة باستمرارية نمو اداء القطاع السياحي خلال الأعوام المقبلة إلى غاية تحقيق رؤية الإمارة لتطوير القطاع السياحي، والتي تهدف الوصول إلى 20 مليون سائح بحلول العام 2020.

مكانة

وقال رياض الفيصل رئيس شركة الفيصل للسياحة إن مواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي وافتتاح المعالم السياحية الجديدة سيسهمان في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة السياحة العالمية، مشيرا الى ان افتتاح معالم مثل «دبي باركس آند ريزورتس» الذي يعتبر اكبر منتزه ترفيهي مغلق بالعالم بالإضافة الى «دار دبي للأوبرا» و«قناة دبي المائية» و«اي ام جي عالم من المغامرات» وغيرها سيحتاج الى المزيد من الغرف الفندقية من مختلف الفئات، وذلك لاستيعاب التدفق السياحي على هذه المعالم على مدار العام.

وأوضح ان المقاصد الجديدة ستساهم في تعزيز جاذبية دبي، حيث اصبح السائح في كل زيارة الى دبي يجد ما هو جديد ليس فقط على صعيد التسوق بل والترفيه كذلك.

ومن جهته قال سعيد العايدي إن افتتاح المعالم السياحية الجديدة له انعكاسات إيجابية ليس فقط على القطاع السياحي وانما على عجلة النشاط الاقتصادي بشكل عام، مشيراً الى التدفق السياحي المتوقع على هذه المعالم سيكون لها انعكاسات مباشرة على قطاعات الفنادق والطيران والمطاعم والتجزئة بالإضافة الى انه سيساهم في تنشيط حركة العمران.

وأضاف العايدي انه على المستثمرين الاستفادة من هذه الفرص التي تخلقها هذه المعالم من خلال زيادة الاستثمار في المشاريع الفندقية من مختلف الفئات، لاسيما الفئات المتوسطة والاقتصادية في المناطق القريبة من هذه المعالم السياحية.

انعكاسات

أكد رياض الفيصل أن هذه الافتتاحات سيكون لها انعكاس كبير على السياحة العائلية، خاصة إذا علمنا على سبيل المثال أن مشروع قناة دبي المائية سيضم ما مجموعه 450 مطعماً لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة من السياح، وسيشمل أيضا مجموعة من المرافئ المخصصة لليخوت والقوارب، بالإضافة إلى 4 فنادق عالمية من فئة خمسة نجوم، في حين تشير التوقعات ان مشروع دبي باركس آند ريزورتس سيسهم في تغيير بوصلة السياحة العائلية الى دبي على غرار كبريات مدن الملاهي العالمية التي استقطبت لسنوات طويلة السياح من بقاع الأرض، بغرض زيارة ألعابها وشخصياتها الكرتونية والتنزه في حدائقها والإقامة فيها.