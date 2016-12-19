نائب رئيس الدولة:«دبي باركس» تعكس الملامـح الحضارية والتراثية والثقافية محلياً وعالمياً

اهتمام إعلامي عالمي بالافتتاح المبهر

أبدت وسائل إعلامية عالمية عدة اهتماماً واسعاً بافتتاح دبي متنزهات ترفيهية، فقالت صحيفة «فاينانشيال إكسبريس» إن أكبر حديقة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط افتُتحت رسمياً أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

ونقلت الصحيفة ما قاله رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دي أند إكس إنترتيمنتس، مالكة دبي باركس أند ريزورتس، «إن دبي طالما بهرت العالم بإبداعها وطموحها الذي لا حدود له»، مضيفاً أن دبي باركس أندريزورتس تمتلك أفضل ما في الشرق والغرب، ولقد أصبحت الصحراء الشاسعة وجهة يتطلع إليها الجميع بافتخار.

كلفة

وبدورها، أبرزت محطة إي بي سي نيوز الحدث العالمي الذي شهدته دبي أمس، قائلة إن كلفة المشروع تجاوزت 3 مليارات دولار، ويضم في أحضانه حدائق ترفيهية عالمية منها ليجولاند. ولم تحد وكالة الأخبار العالمية «أسوشيتد بريس» عن نظيراتها الإعلامية، حيث أبرزت الفعالية التي صاحبت الحدث، واصفةً إياه بمجمع الحدائق الترفيهية الضخم، وكذلك صحيفة براست تراست أوف أنديا، التي أشارت إلى أن الحديقة الترفيهية التي افتتحت أمس تأمل في احتضان سكس فلاجز في 2019.

كما أوردت صحيفة نيويورك تايمز خبر الاحتفال الباهر الذي أقيم في دبي أمس بمناسبة افتتاح متنزهات دبي باركس أند ريزروتس الترفيهية، وقالت إن لدى دبي خططاً لاستقبال 200 مليون مسافر سنوياً في مطار آل مكتوم الدولي المجاور في دبي وورلد سنترال المحاذي للحديقة الترفيهية.

تعزيز

وقالت مجلة ميد، في تقرير لها أمس، إن إنجاز المرحلة الأولى من دبي باركس أند ريزورتس بنجاح يعزز مكانة دبي كوجهة سياحية متنوعة، مؤكدةً أن المشاريع الترفيهية تحقق هدف دبي السياحي بحلول عام 2020.

وأضافت المجلة الاقتصادية أن طموحات دبي السياحية ركزت أصلاً على العروض الفاخرة للزوار الباحثين عن الاستمتاع بشمس البلاد على مدار العام. أما الآن، وبإضافة باركس أند ريزورتس إلى جانب وجهات ترفيهية أخرى، فإن دبي توفر أكثر من ذلك، حيث افتتحت دبي باركس أند ريزوترس المرحلة النهائية من مشروع الحديقة الترفيهية المكونة من ليجولاند وموشنجيت، وبوليوود.

تنوع

وتابعت: «أن هذا التوجه إلى مزيد من العروض المتنوعة متأصل في رؤية المدينة، وهدفها هو الوصول إلى 20 مليون زائر سنوياً بحلول 2020. وبرغم أن هذا يعتمد على عدد الأشخاص القادمين لزيارة معرض إكسبو 2020، فإن الوجهات الجديدة تخلق مزيداً من النماذج الأكثر استدامة للجهات المعنية المتطلعة إلى إبقاء الزوار فترات أطول، بإنفاق أكثر». وأردفت: «هناك المزيد من المتنزهات الترفيهية، فقد أكدت دبي باركس أند ريزورتس أن العمل بدأ في مشروع سكس فلاجز الترفيهي بكلفة 2.6 مليار درهم، ما يعادل 708 مليون دولار، المقرر افتتاحه في 2019».

وذكرت أن المطورين كانوا حريصين على الاستمرار في التخطيط لمزيد من الحدائق الترفيهية، في غمرة توقعهم أن تلك المشاريع ستجذب مزيداً من الزيارات العائلية من دول مجلس التعاون المجاورة، وشبه القارة الهندية، وبقية آسيا.

إبهار

وأبرزت محطة فوكس نيوز المهرجان الكبير الذي أقيم أمس بمناسبة الاحتفال بافتتاح مجمع ضخم من المتنزهات الترفيهية في دبي.

وقالت المحطة الأميركية إن الحديقة الترفيهية تضم ليجولاند، ومجمع بوليوود بارك الترفيهي، وموشينجيت المستلهم من الأفلام السينمائية، وفندقاً، ومنطقة تسوق، وتأمل الشركة في افتتاح حديقة سكس فلاجز الترفيهية في 2019.

وتأمل دبي في تطوير منطقة من المقرر أن تستضيف معرض إكسبو دبي 2020 العالمي.

وتتطلع إلى استقبال 200 مليون مسافر سنوياً في مطار آل مكتوم الدولي المجاور.