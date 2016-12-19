ولي عهد دبي: شباب الإمارات قادر على صنع الإنجازات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن شباب الإمارات قادر على صنع الإنجازات والتميز في مختلف المجالات، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قيادة دولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن عمر الدول يقاس بقدرة شبابها على صناعة المستقبل وتحقيق الريادة في مختلف المجالات.

وعبّر سموه عن تقديره لما حققته الكوادر الشابة في حكومة دبي من إنجازات ومبادرات مهمة، حرصوا من خلالها على تقديم خدمات تخدم المجتمع وتحقق السعادة للناس، مؤكداً سموه على ثقته في أن تشهد جائزة الدورات القادمة لجائزة «حمدان بن محمد للحكومة الذكية» مزيداً من الإنجازات والريادة.

وأعرب سموه عن أمنياته بالتوفيق للفائزين بجوائز هذه الدورة من الجائزة، معتبراً سموه جميع المتقدمين للجائزة فائزين وأن الكل يعمل لهدف واحد هو رفعة مكانة الإمارات في شتى ميادين العمل والإنجاز.

إلى ذلك أعلن سموه مساء أمس، عبر حسابه على «تويتر» نتائج جائزة «حمدان بن محمد للحكومة الذكية» بفئاتها المختلفة، وذلك بعد أن حضر سموه «ملتقى حمدان» صباح أمس.

الفائزون

وفاز في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية لهذا العام هيئة تنمية المجتمع (خدمة المتعاملين) عن «جائزة الرقم واحد»، ولفئة أفضل خدمة حكومية جديدة فازت هيئة كهرباء ومياه دبي عن «خدمة الشاحن الأخضر»، وعن فئة أفضل مبادرة حكومية ريادية «مبادرة غرفة التواصل الاجتماعي» لدائرة السياحة والتسويق التجاري«، ومبادرة»التعرفة الذكية«لهيئة الطرق والمواصلات عن فئة أفضل شراكة مع الجمهور، وعن فئة أفضل تعاون داخلي لتحسين الخدمة فقد فازت هيئة الصحة بدبي عن مبادرة العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي، وعن فئة أفضل شراكة مع القطاع الخاص، فقد فازت»مبادرة المظلات الذكية«لهيئة الطرق .

فئة الأفراد

ولفئات الأفراد، فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات عن فئة أفضل فريق ابتكار، ويوسف محمد آل علي من هيئة الطرق والمواصلات عن فئة أفضل قائد ابتكار، وجمعة سعيد الغيث من جمارك دبي عن فئة أفضل نجم للتكامل الذكي، ومحمد عمر باكير من هيئة الصحة بدبي عن فئة أفضل مدير مركز اتصال، ولفئات قنوات تقديم الخدمة، فاز عن فئة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول (تطبيق ذكي) كل من تطبيق»شرطة دبي«للقيادة العامة لشرطة دبي، وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات (RTA Dubai)، وتطبيق»حياتي«لهيئة الصحة بدبي، وتطبيق»فعاليات دبي«لدائرة السياحة والتسويق التجاري، وتطبيق»ديوا«لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وفاز عن فئة حياة المتعامل (تطبيق ذكي مشترك) تطبيق»خدمات قطاع الأعمال«لهيئة الطرق والمواصلات. وفاز عن فئة أفضل موقع الكتروني موقع هيئة كهرباء ومياه دبي dewa.gov.ae، وفاز عن فئة أفضل مركز اتصال، مركز اتصال هيئة الطرق والمواصلات»8009090«.

كأس بناة المدينة

فاز عن فئة»كأس بناة المدينة«الفريق البرتقالي لخدمة الفصل في الدعاوى العمالية التي تشترك فيها كل من القيادة العامة لشرطة دبي، ومحاكم دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

كما حصل»الفريق السماوي«لخدمات صحة الأطفال لتقليل نسبة الإصابة بالسمنة على تكريم خاص عن هذه الفئة لجهودهم الاستثنائية للارتقاء بهذه الخدمة على المدى الطويل، ويضم الفريق كلا من هيئة الصحة بدبي، بلدية دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، منطقة دبي التعليمية، ومجلس دبي الرياضي.

تصويت

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد عبر حسابه في »تويتر «التصويت على أفضل مبادرة حكومية» ضمن «جائزة الجمهور»، إحدى فئات جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، والتي تشمل هذا العام كلا من مبادرة «التعرفة الذكية» لهيئة الطرق والمواصلات، ومبادرة «غرفة التواصل الاجتماعي» لدائرة السياحة والتسويق التجاري، ومبادرة «العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي» لهيئة الصحة بدبي، ومبادرة «المظلات الذكية» لهيئة الطرق والمواصلات.

ويستمر التصويت حتى 8 يناير 2017 عبر الموقع الإلكتروني vote.dtmc.gov.ae. وستحصل فيها الجهة الفائزة والحاصلة على أكبر عدد من أصوات الجمهور على «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية».