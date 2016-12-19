حمدان بن محمد: سنتابع نتائج مؤشر الريـادة عــن كثـب وبشكــل دوري

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أن الاهتمام بالبحث العلمي هو من أهم مقومات الدول الرائدة، معتبراً سموه أن «مؤشر الريادة في الخدمات الحكومية يتميز بشموليته وتكامله من خلال التركيز على صوت المتعامل، وتسليط الضوء على مدى مشاركة الموظفين العنصر الأهم في عملية تطوير الخدمات، كما أنه لا يعبر عن الحاضر فقط وإنما يستشرف المستقبل من خلال قياس زيادة نضج الابتكار في الخدمات الحكومية».

وتابع سموه: يأتي إطلاق المؤشر لتعزيز فكر البحث وتطبيق المنهج العلمي لفهم واقع تقديم الخدمات في حكومة دبي وتطورها عبر الزمن، وذلك لتعزيز عملية أخذ القرار بشكل علمي ومدروس.

وقال سموه: «سنقوم بمتابعة نتائج مؤشر الريادة في الخدمات الحكومية عن كثب وبشكل دوري، ونوجه الجهات الحكومية للتعاون مع مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دعم إصدار التقرير الأول للمؤشر نهاية العام القادم».

جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس بفرق الابتكار للجهات الحكومية وفرق سباق بناة المدينة، والمرشحين ضمن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية في «ملتقى حمدان» والذي ينظمه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما أطلق سموه «مؤشر الريادة في الخدمات الحكومية» الأول من نوعه على مستوى المنطقة .

وقال سموه شاركت موظفي حكومة دبي في ملتقى حمدان فخرهم بإنجازاتهم لتحسين الخدمات الحكومية، سعدت بشغفهم وحرصهم على خدمة المتعاملين وصولاً لأفضل النتائج وأطلقنا على هامش ملتقى حمدان مؤشر الريادة في الخدمات الحكومية بمحاوره الخمسة، للتعبير عن واقع الخدمات الحكومية ومدى التقدم فيها. جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.

إنجازات

واطلع سمو ولي عهد دبي بحضور مديري العموم وعدد من كبار الشخصيات، خلال الملتقى الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي على فيلم قصير استعرض انجازات مركز نموذج دبي، التابع للمجلس التنفيذي التي تم تحقيقها منذ انطلاق المركز وذلك بجهود فرق الابتكار بالجهات الحكومية المشاركة .

مؤشر الريادة

يعد مؤشر الريادة في الخدمات الحكومية الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي يعكس مدى التقدم في واقع الخدمات الحكومية وذلك بهدف مواصلة تحسينها والارتقاء بها، إذ يعبر عن مجموعة من المقاييس المترابطة والتي تشكل معاً تصوراً متكاملاً عن الريادة في الخدمات الحكومية، ويشمل المؤشر خمسة محاور مختلفة .

استعراض الجهود

وبدأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي جولته في ملتقى حمدان بلقاء القيادات التي عملت على المبادرات المرشحة لهذا العام وزيارة المنصات الخاصة بكل من الجهات المرشحة. حيث استمع سموه لشرح حول نتائج مبادرات تحسين خدمة المتعاملين من القيادة العامة لشرطة دبي ضمن جائزة الرقم واحد .

«مركز الذكي»

كما اطلع سموه على مركز ديوا الذكي الذي يقوم على توفير خدمات الهيئة من خلال الأجهزة الذكية بناءً على مفاهيم الخدمة الذاتية حيث تساهم المبادرة في إشراك المتعاملين في تحسين الخدمات وتصميم وتقديم خدمات المستقبل من خلال مختبر تجربة المتعامل.

كما زار سموه جناح دائرة السياحة والتسويق التجاري حيث تعرف على مبادرة غرفة التواصل الاجتماعي التي ترشحت هذا العام ضمن فئة أفضل مبادرة حكومية ريادية والتي يعمل فيها فريق مؤهل من 22 شخصاً .

ثم توقف سموه أمام المنصة الخاصة بالمنطقة الحرة لجبل علي جافزا والتي تم خلالها عرض نتائج مشروع المبادرة الخضراء لتوفير الطاقة .

خدمة المتعاملين

واطلع سموه خلال زيارة منصة هيئة تنمية المجتمع على نتائج تحسين خدمة المتعاملين ضمن جائزة الرقم واحد، والتي تمكنت الهيئة من خلالها من زيادة نسبة رضا المتعاملين الى 98% في 2016 عن المركز الموحد من خلال اعادة هندسة الخدمات والعمليات لتقديم الخدمات في الهيئة .

جمارك دبي

كما تفقد سموه منصة جمارك دبي والتي شملت مبادرة مساحة العمل الذكية لجمارك دبي المرشحة عن فئة أفضل مبادرة حكومية ريادية، وهي مبادرة مبتكرة لجمارك دبي قامت بتحويل الخدمات الإلكترونية التقليدية إلى خدمات ذكية غير مسبوقة، بحيث تم ربط الخدمات الذكية الاعتيادية المقدمة من خلال المؤسسات الحكومية وخاصة قطاع التجارة بشكل تسلسلي واختصار عملية ادخال البيانات المتكررة . محاكم دبيكما استمع سموه لشرح حول مبادرة المزاد الذكي لمحاكم دبي التي ترشحت عن فئة أفضل شراكة مع القطاع الخاص والتي تقدم خدمة ذكية للمزادات العلنية تقدمها محاكم دبي على مدار الساعة مع إمكانية المعاينة والمزايدة من جميع دول العالم .

مبادرة

كما تعرف سموه على مبادرة طلبك جاهز لتراخيص التي ترشحت ضمن الجائزة عن فئة أفضل مبادرة حكومية ريادية وهي مبادرة استباقية لأجل خدمة المتعاملين.

بالإضافة إلى جهود تراخيص لتحسين خدمات المتعاملين ضمن جائزة الرقم واحد والتي قامت من خلالها تراخيص على عدة مبادرات منها مبادرة اجتياز والتي عملت على تركيز 6 من 7 نقاط التواصل للعميل مما رفع نسبة رضا المتعاملين إلى 100% ونسبة كفاءة الخدمة وزمن الإنجاز إلى أكثر من 85% .

مطارات دبي

ثم زار سموه منصة مؤسسة مطارات دبي واطلع على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها من تطبيق المطار المجتمعي وهي منصة لتحسين جميع عمليات مطار دبي عن طريق زيادة دقة وتوافر المعلومات، وتسريع عملية التواصل، وتحسين القدرة على التخطيط واستغلال الموارد وضمان التنسيق بين جميع الأطراف في المطار وزيادة كفاءة الخدمة.

هيئة الصحة

كما اطلع سمو ولي عهد دبي على مبادرات هيئة الصحة بدبي، والتي شملت: خدمة تجربة دبي الصحية ومبادرة العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي لهيئة الصحة بدبي .

الطرق والمواصلات

وانتهت جولة سموه خلال الملتقى بمنصة هيئة الطرق والمواصلات، والتي شملت خدمة المتعاملين ضمن أجندة الرقم واحد، والتي قامت من خلالها الهيئة بتنفيذ 23 مبادرة كان من أبرزها تعهيد الأكشاك الذاتية وضم التطبيقات الذكية والترويج للقنوات البديلة. .

سباق بناة المدينة

والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بفرق سباق بناة المدينة المبادرة التي أطلقها سموه في الحفل السنوي لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية عام 2014. واطلع على نتائج فرق العمل والجهود التي تم بذلها من قبلهم لتحسين الخدمات الحكومية المشتركة.

"طرق دبي" تفوز بــ 7 جوائز

أعرب مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن سروره بفوز الهيئة بسبع جوائز في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، مؤكداً أن الهيئة نجحت للعام الثالث على التوالي في الظفر بنصيب الأسد في جوائز البرنامج الذي يحمل اسماً كبيراً وغالياً على قلوبنا، وهو اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وقال الطاير إن الهيئة تمكنت، بفضل جهود فريق العمل الواحد والإعداد الدقيق والجيد للملفات المقدمة للبرنامج، من الفوز بسبع جوائز ضمن فئات البرنامج المختلفة . دبي ـ البيان